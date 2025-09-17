«Авито Работа»: россияне стали в 1,7 раза чаще откликаться на вакансии с обязательным знанием ИИ

В эпоху развития технологий рынок труда меняется, вместе с ним добавляются новые профессии. Все больше специалистов стали откликаться на вакансии с обязательным знанием ИИ — по данным «Авито Работы», летом 2025 г. число откликов соискателей выросло на 72% год к году, а предлагаемые зарплаты для уверенных пользователей увеличились в среднем на 18%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Эксперты «Авито Работы» подготовили подборку вакансий, где владение новыми технологиями становится особенно важным.

ИИ-фильммейкер

В Москве открыта вакансия видеомонтажера. Однако это предложение отличается от привычных: специалисту предстоит не просто работать с видео, а создавать полноценные мультфильмы с помощью нейросетей. В задачи сотрудника входит генерация персонажей по фото клиентов, сборка и анимация сцен, а также финальный монтаж готового ролика. От кандидата ждут портфолио реализованных проектов, внимательности, умения работать в срок. Средний доход составляет до 120 000 руб. в месяц. Работодатель предлагает гибкий график и полностью удаленный формат работы.

SMM-специалист с навыками ИИ

В Рязанской области ищут SMM-специалиста, в задачи которого входит ведение проектов, разработка контент-стратегий, работа с аудиторией и блогерами, а также участие в съемках и анализ публикаций. От кандидата ждут от 1 года опыта, портфолио и умения работать с трендами. Среди ключевых требований — владение монтажными программами и нейросетями. Работодатель предлагает 100 000 руб. в месяц, гибридный график и работу в офисе в центре города. Для сотрудника также будут доступны студия для съемок, современное оборудование и возможность повышения квалификации на оплачиваемых курсах.

ИИ-видеограф

Креативная Московская студия ищет ИИ-видеомейкера — соискателю предстоит создавать видеоролики с нейроблогерами. Кандидату предоставляют бесплатное обучение современным цифровым инструментам, после которого работа будет включать создание контента для соцсетей, монтаж, цветокоррекцию и сотрудничество с маркетологами и дизайнерами. Работодатель предлагает гибкий график и возможность работать удаленно, гибридно или в офисе. Заработок после прохождения обучения составляет от 100 000 руб. в месяц.

Оператор фотостудии с ИИ

В Москве открыта вакансия оператора фотостудии. Сотруднику предстоит проверять качество изображений, подготавливать их к печати, продавать готовые фотосувениры и помогать посетителям с выбором лучших кадров. В работе используется нейросеть, которая автоматически накладывает тематические фоны и эффекты. От кандидата ждут коммуникабельности, доброжелательности и внимательности к деталям. Работодатель предлагает гибкий график работы, оплата составляет от 7 500 до 10 500 руб. за смену.

SEO-копирайтер с ИИ-навыками

Столичная компания ищет SEO-копирайтера для написания и верстки статей. В задачи входит работа с семантикой, генерация текстов с помощью нейросетей и использование промт-инженерии для создания уникального контента. Кандидату предстоит готовить от 3 до 10 материалов в день, подбирать креативные темы и публиковать материалы на форумах и онлайн-площадках. Доход составляет от 40 до 80 000 руб. в месяц. Работодатель предлагает удаленный формат работы, гибкий график и предоставляет все необходимые цифровые сервисы для работы.

«Владение ИИ становится одним из ключевых навыков для специалистов многих профессий. Заметен рост спроса на видеомонтажеров: за июнь–август 2025 года количество вакансий с требованием навыков ИИ увеличилось в 2,5 раза (+150%). Похожая динамика наблюдается и в других профессиях: у операторов колл-центра (+140%), дизайнеров (+120%), риелторов (+100%). ИИ помогает видеомонтажерам в создании анимаций и спецэффектов, операторам — в автоматизации общения с клиентами, дизайнерам — в генерации идеи и визуалов, а риелторам — в ускоренном подборе объектов. Сегодня ИИ все активнее внедряется в самые разные отрасли. Он служит помощником, освобождая сотрудникам время для творческих и стратегических задач», — отметил Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».