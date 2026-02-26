Разделы

В российских онлайн-магазинах впервые в истории снизилось число продавцов

В России впервые после бурного роста сократилось количество селлеров на торговых онлайн-площадках. Мелкие и средние предприниматели отсеиваются из-за растущих комиссии маркетплейсов, а доля крупных растет.

Сокращение количества селлеров

В 2025 г. в российской онлайн-торговле впервые снизилось количество активных продавцов. С февраля по декабрь 2025 г. их число сократилось почти на 6,9%, приводит «Коммерсант» данные исследования банка «Точка» на базе данных аналитического сервиса Mpstats.

Регистраций селлеров, желающих начать бизнес, тоже стало меньше. В 2025 г. зарегистрировались 149,7 тыс. предпринимателей в этой сфере, а в 2024 г. их было 182,3 тыс. Сокращение год к году — 17,8%. По сравнению с 2023 г. падение показателя еще значительнее. Тогда он составлял 195,18 тыс.

Условия для продавцов ухудшаются

Негативное влияние оказывают скидки на маркетплейсах, полагает гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых. По данным ассоциации, за последние два года 61% респондентов столкнулись с практикой принудительного снижения цен. Треть продавцов вынуждены предоставлять скидки, превышающие 50%, рассказал Молодых.

pvz700.jpg
© Primakov / Фотобанк Фотодженик
Ухудшение условий для селлеров на маркетплейсах выдавливает из этого бизнеса мелких и средних предпринимателей

Уход активных предпринимателей с рынка связан с ростом их расходов, порога входа и комиссий со стороны самих платформ, считает гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев. Крупные маркетплейсы подняли за последние три года стоимость логистических услуг на 33–89% и комиссии платформ — на 58–63%. На данный момент комиссии маркетплейсов для российских селлеров в среднем составляют 25–40% от выручки, а с учетом логистики, хранения, рекламных расходов и возвратов — 50–70%, пояснил эксперт.

По информации сервиса «МойСклад», уже 20% продавцов на маркетплейсах планируют развивать собственный интернет-магазин, а 12% рассматривают открытие офлайн-канала продаж.

Для иностранных предпринимателей условия более лояльные. Для них комиссия составляет среднем 11–15%, а общие расходы заметно ниже российских продавцов, которые обязаны платить НДС 22% и нести затраты на сертификацию своей продукции, добавил Молодых. К тому же, по его словам, иностранцы «часто используют серые схемы и не несут этих расходов, из-за чего разница в прибыли между российскими и зарубежными селлерами может составлять 20–30%».

Заграница не поможет

У зарубежных селлеров есть свои барьеры для торговли на российских площадках, например, более длительные сроки доставки, таможенные процедуры, пошлины по отдельным товарам. Продажи зарубежных продавцов значительно меньше также за счет худшего показа товаров в каталоге по сравнению с локальными предложениями, прокомментировали представители Wildberries.

Доля товаров, доставленных из-за рубежа, сейчас не превышает 3%–4% от общего объема рынка. По итогам 2025 г. она составила 3,8%, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли.

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений
Бизнес-коммуникации

В итоге российский рынок просто консолидируется. Если в начале 2022 г. число мелких и средних продавцов составляло 27–37%, то к началу 2026 г. уже 15–28%, подсчитали в банка «Точка».

Доля крупнейших игроков уже выросла до 32% (данные сервиса «МойСклад»). Растут и доходы самих маркетплейсов. Так, суммарная выручка Ozon по итогам 2025 г. составила 998 млрд руб., показав 63-процентный рост год к году, а выручка за IV квартал 2025 г. достигла 309,4 млрд руб. (плюс 43% год к году), как писал CNews в феврале 2026 г.

