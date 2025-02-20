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Рахимбердиев Аскар



20.02.2025 Облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 26% в 2024 году 1
23.01.2024 Облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 43% в 2023 г. 1
13.11.2023 Международный облачный сервис «Мойсклад» вышел на рынок Узбекистана 1
24.01.2023 Облачный сервис «Мой склад» увеличил оборот на 23% в 2022 году 1
07.10.2022 Предприниматели приобрели полмиллиона лицензий на российское ПО со скидкой 50% 1
06.05.2022 Облачный сервис «Мойсклад» вышел на рынок Индии под брендом Kladana 1
16.12.2021 «Яндекс.доставка» добавила возможность отправлять digital-открытку покупателям 1
16.03.2021 «Мой склад» и «Такском» упростили маркировку товаров для магазинов 1
15.03.2021 «Мойсклад» и «Такском» упростили маркировку товаров для магазинов 1
06.10.2020 «Мойсклад» и «Тинькофф оплата» подключают малый бизнес к СБП 1
13.03.2018 «МойСклад» представил бесплатное кассовое решение для 54-ФЗ 1
16.05.2017 «МойСклад» представил мобильное приложение для торговли по требованиям 54-ФЗ 1
29.06.2016 «МойСклад» запустил мобильную кассу для iOS 1
16.06.2016 «МойСклад» реализовал поддержку ЕГАИС в рознице 1
08.06.2016 «МойСклад» запустил круглосуточную техподдержку клиентов 1
14.03.2016 «МойСклад» интегрирован с банком «Точка» 1
10.03.2016 Клиентам «Фингуру» стали доступны все возможности «МоегоСклада» 1
27.01.2016 «МойСклад» интегрирован со «Своим Магазином» 1
24.12.2015 Axoft подписал дистрибуторское соглашение с «МоимСкладом» 1
01.12.2015 «Альфа-Банк» интегрировал интернет-банк для бизнеса с сервисом «МойСклад» 1
01.09.2014 Облачный сервис «МойСклад» стал бесплатным 1
25.09.2013 Сервис «МойСклад» интегрирован с порталом Tiu.ru 1
11.02.2013 Оборот «МоегоСклада» за 2012 г. вырос в 2,5 раза 1
18.01.2013 Облачный сервис «МойСклад.Розница» теперь может работать без подключения к интернету 1
25.10.2012 «МойСклад» интегрирован с click-to-call сервисом Zingaya 1
11.10.2012 «МойСклад» запустил собственное CRM-решение 1
30.07.2012 Сервис «МойСклад» стал доступен пользователям платформы «Рентсофт» 1
02.03.2012 «МойСклад» и Ritm-Z интегрировали свои решения для онлайн-магазинов 1
30.12.2011 «МойСклад» и «Qiwi Кошелек» упрощают ведение онлайн-торговли 1
24.11.2011 Интернет-сервис «МойСклад» представил решение для розничной торговли «МойСклад.Розница» 1
28.10.2011 В сервисе для управления торговлей «МойСклад» появился учет по характеристикам 1
06.10.2011 Интернет-сервис «МойСклад» получил обновленный интерфейс 1
04.08.2011 В облачном сервисе «МойСклад» реализована функция адресного хранения товара 1
11.07.2011 «МойСклад» обновил учебный модуль «ИТ для бизнеса» в системе дистанционного бизнес-образования 1
27.05.2011 «1С» выкупил у основателей Skype своего облачного конкурента 1
27.05.2011 «1С» инвестирует в облачный проект автоматизации торговли «МойСклад» 2
13.04.2011 Следующая версия ERP-системы Microsoft Dynamics будет базироваться на Azure 1
26.02.2008 Основатели Skype купили 30% российского стартапа 1

Публикаций - 38, упоминаний - 39

Рахимбердиев Аскар и организации, системы, технологии, персоны:

МойСклад - Логнекс 110 38
8265 4
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 273 3
Такском - Taxcom 240 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 1
Microsoft Corporation 24667 1
Softline - Софтлайн 2845 1
Штрих-М НТЦ 59 1
Rentsoft - Рентсофт 39 1
Yandex - Яндекс 7419 1
Zingaya 12 1
Цифра ГК 2437 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 665 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1356 2
Kaspi Bank 29 2
Альфа-Банк 1778 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
Яндекс.Доставка 70 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Интеррос - Точка Банк 7 1
НСПК - Национальная система платежных карт 819 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 162 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 141 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 310 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21280 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15811 22
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4423 14
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2383 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12096 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6836 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5913 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11210 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9221 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12232 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5091 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12587 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24266 3
Оцифровка - Digitization 4570 3
Маркировка - Marking 1070 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1725 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2313 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4186 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13966 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24274 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14444 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5409 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24582 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11671 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3325 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10155 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5088 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 319 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7140 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2080 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6701 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4719 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2926 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4033 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25507 1
Google Android 14060 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 393 2
Microsoft Skype 2067 2
Samsung Ambient 36 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2285 2
Такском Доклайнз ЭДО 7 2
Яндекс.Маркет 950 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7106 1
Apple iPad 3866 1
Apple iOS 7842 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 672 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 285 1
Apple AirPrint 113 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 79 1
Альфа-Банк - Альфа-Бизнес Онлайн - Альфа-Бизнес Мобайл - Альфа-Клиент Онлайн - Мобильный банк для бизнеса 44 1
Microsoft Azure 1411 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Microsoft Dynamics 1177 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 587 1
Тинькофф Оплата - Тинькофф Эквайринг - эквайринговый сервис 14 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 944 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 310 1
Microsoft Dynamics Marketplace 5 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 589 1
Microsoft Windows 15722 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 54 1
Нуралиев Борис 290 3
Шибанов Роман 2 2
Heinla Ahti - Хеинла Ахти 3 2
Annu Toivo - Анну Тойво 3 2
Куртуков Евгений 11 1
Хромов Сергей 23 1
Ермолов Алексей 3 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 1
Макаров Иван 31 1
Салов Антон 38 1
Уваров Антон 1 1
Айларов Алексей 10 1
Ершова Элеонора 67 1
Паршин Максим 316 1
Евглевский Андрей 5 1
Грошев Дмитрий 3 1
Зырянова Вера 2 1
Земцова Татьяна 10 1
Алексеев Олег 20 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 4
Казахстан - Республика 5563 4
Индия - Bharat 5469 3
Узбекистан - Республика 1742 3
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Азия - Азиатский регион 5556 2
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Беларусь - Белоруссия 5706 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3124 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 602 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1177 1
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17476 1
Европа Восточная 3080 1
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Солнце - звезда Солнечной системы 5194 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17127 1
Америка Латинская 1818 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 408 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 502 1
Россия - СФО - Республика Тыва 312 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 614 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 670 1
Россия - УФО - Курганская область 505 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 111 1
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ММБ - малый бизнес и микробизнес 941 4
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Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 277 2
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ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16385 2
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ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 887 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8084 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3440 2
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3128 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1627 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1198 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2842 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6161 1
Английский язык 6658 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6168 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8546 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 257 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7031 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2137 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1569 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6991 1
Платёжное поручение - Payment order 224 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2107 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
Microsoft Dynamics ERP Index 7 1
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