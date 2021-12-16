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«Яндекс.доставка» добавила возможность отправлять digital-открытку покупателям

При заказе «Яндекс.доставки» можно прикрепить виртуальную открытку к отправлению. Картинку или фотографию увидит получатель, на них может быть дополнительная информация о посылке, фотография товара пожелания или благодарность за покупку.

Новую функцию могут использовать небольшие компании, которые отправляют свои товары покупателям через приложение «Яндекс Go», а также обычные пользователи — для добавления эмоций к посылкам друг другу. Возможность прикрепить открытку доступна бесплатно по всей России.

Что это значит для бизнеса

Для предпринимателей это новый бесплатный инструмент персонализации покупки поможет влиять на отношение с покупателем и растить его лояльность к магазину.

Согласно исследованию международной платформы trendhunter, именно персонификация станет одним из шести главных трендов онлайн-ритейла в 2022 г. Узкая сегментация аудитории и личное обращение к каждому покупателю — маркетинговая реальность в эпоху информационного бума.

Исследователи подтверждают, что успешный маркетинг в постковидный год базируется на «ультра-пользовательском опыте» — то есть максимально точечно персонализированном обращении к покупателю.

Вопросе опросе более 1500 предпринимателей (провела платформа «Мой склад»), основным каналом продаж соцсети назвали 51,5% ритейлеров. По мнению исследователей, доля онлайн-продаж, которая приходится на социальные сети, составляет почти 30% от общего объема рынка интернет-торговли в России. Именно представителям таких онлайн-магазинов понадобится новая функция: им не надо настраивать доставку через интеграцию на сайт, но они хотят продолжать брендированную коммуникацию с покупателем на всех этапах получения товара.

«Социальные сети вытесняют сайты и интернет-магазины, а также меняют коммуникацию с клиентом на персонифицированную», — отметил Аскар Рахимбердиев, автор исследования.

«По нашему мнению, открытка должна дать возможность больше общаться со своими клиентами тем бизнесам, которые не строят большие порталы, CRM-системы и не имеют огромного отдела маркетинга. Им нужны недорогие и очень простые инструменты, чтобы увеличивать продажи. Именно для предпринимателей мы создаем новые функции, которыми легко пользоваться уже сейчас», — сказал Антон Уваров, директор по продукту «Яндекс.доставки».

Чтобы добавить открытку к заказу, нужно при его формировании в тарифах «Экспресс» и «Курьер» приложения «Яндекс Go» указать номер телефона получателя и выбрать опцию «Открытка получателю». Можно добавить в качестве открытки изображение из галереи телефона или приложить свою фотографию или картинку. Приложение автоматически оптимизирует их под размеры открытки. Получатель во время исполнения заказа увидит открытку в приложении.

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