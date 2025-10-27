Разделы

Tallinn Jaan Таллинн Ян


СОБЫТИЯ


27.10.2025 Исследователи обеспокоены появлением у ИИ инстинкта самосохранения. Нейросети уже научились врать и шантажировать 1
28.04.2022 Выходцы из Google строят уникальный ИИ, который понимает естественный язык и умеет работать с любым ПО в мире 2
28.09.2021 Microsoft оживляет легендарный мессенджер, который перед этим последовательно «убивала» 2
27.05.2011 «1С» выкупил у основателей Skype своего облачного конкурента 2
26.02.2008 Основатели Skype купили 30% российского стартапа 2
28.05.2007 Основатели Skype "поднимают" общественный стартап? 1

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Tallinn Jaan и организации, системы, технологии, персоны:

МойСклад - Логнекс 111 2
Yandex - Яндекс 8282 1
Microsoft Corporation 25178 1
Apple Inc 12552 1
8863 1
Salesforce - Tableau Software 114 1
OpenAI 342 1
Google DeepMind 58 1
Google LLC 12171 1
Twilio 9 1
Microsoft - LinkedIn 677 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1141 1
Tesla Motors 420 1
Greylock Partners 38 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9651 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17247 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16932 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25789 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4534 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4637 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25427 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3081 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26935 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56296 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16617 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5776 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33535 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8779 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8233 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3892 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5641 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12649 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22738 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11193 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1799 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6064 1
On-demand - "по требованию" 191 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12878 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4397 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14636 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2691 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5911 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2614 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 140 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 5
Samsung Ambient 36 3
Google Android 14572 1
Microsoft Windows 16226 1
Microsoft Teams - MS Teams 608 1
Microsoft Skype for Business 182 1
Adobe Photoshop 789 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2404 1
Statista 251 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Microsoft Fluent Design 15 1
Google Brain 7 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 137 1
Microsoft Windows 11 687 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
Microsoft Office 2021 14 1
Annu Toivo - Анну Тойво 3 3
Рахимбердиев Аскар 39 2
Heinla Ahti - Хеинла Ахти 3 2
Нуралиев Борис 294 1
Ершова Элеонора 67 1
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 17 1
Земцова Татьяна 10 1
Karpathy Andrej - Карпаты Андрей 7 1
Parmar Niki - Пармар Ники 1 1
Hoffman Reid - Хоффман Рид 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 155007 2
Эстония - Эстонская Республика 756 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53253 1
Казахстан - Республика 5767 1
Европа Восточная 3119 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1772 1
Украина 7763 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17229 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11627 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5818 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5235 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3750 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5452 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25693 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6723 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6269 1
Star Trek - американская научно-фантастическая медиафраншиза 54 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6815 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3164 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3169 1
The Verge - Издание 588 1
The Register - The Register Hardware 1675 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8323 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 627 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2583 1
