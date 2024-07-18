Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196158
ИКТ 15119
Организации 11638
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3573
Системы 26879
Персоны 85583
География 3090
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

Twilio

Twilio

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.07.2024 Хакер продает за бесценок данные 15 млн пользователей Trello 1
31.10.2023 Василий Сажко, МТТ: Наша цель — стать лидером в b2b-коммуникациях 1
05.05.2023 Хакерская программа с обширной биографией успешно атакует криптокошельки и сервисы Microsoft, Google, WordPress 1
28.04.2022 Выходцы из Google строят уникальный ИИ, который понимает естественный язык и умеет работать с любым ПО в мире 1
21.09.2021 Почему нужна двухфакторная аутентификация и какой способ выбрать 1
17.09.2020 Snowflake привлекла на IPO крупнейшую в истории сумму денег среди разработчиков ПО 1
10.08.2020 Jivo теперь можно подключить WhatsApp 1
03.11.2016 PwC: на ИТ-рынке наблюдается рост выходов на IPO 1
31.08.2012 Забудьте про LinkedIn: компании ищут ИТ-специалистов в соцсетях для разработчиков 2

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Twilio и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25657 3
Google LLC 12573 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1672 2
Amazon Inc - Amazon.com 3239 2
Yandex - Яндекс 9048 2
Meta Platforms - Facebook 4601 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 930 2
Exotel 1 1
Broadcom - VMware 2587 1
Dell EMC 5162 1
Cisco Systems 5335 1
X Corp - Twitter 2929 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15459 1
Apple Inc 13036 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 939 1
Microsoft Corporation - GitHub 1043 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 197 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 260 1
Крок - Croc 1948 1
Telegram Group 2857 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1386 1
Sony 6717 1
Naumen - Наумен 740 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4834 1
Logitech 437 1
Dropbox 525 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 699 1
Adobe Systems 1592 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 767 1
PayPal 669 1
Salesforce 486 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 1
Salesforce - Tableau Software 121 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Atlassian 149 1
OpenAI 481 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 383 1
Google DeepMind 76 1
Zimbra - LiquidSys 44 1
Microsoft - LinkedIn 693 2
QuickPay - Квикпей 11 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Tesla Motors 448 1
Ингосстрах СПАО 471 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1567 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 614 1
ЦИАН - CIAN 185 1
Sequoia Capital 115 1
Block - Square 202 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Capital One 20 1
Berkshire Hathaway 34 1
Uber 351 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 68 1
Greylock Partners 38 1
Salesforce Ventures 6 1
Dragoneer Investment Group 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1682 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1053 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9090 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17867 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5031 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9188 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34114 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11635 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12989 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13593 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9758 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5172 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8530 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3197 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8100 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9227 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7445 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26061 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1231 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 579 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10508 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления 449 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2912 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7298 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2826 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6547 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26446 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 1
Оцифровка - Digitization 5115 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17763 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3371 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2543 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8642 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16875 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6402 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2181 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4568 1
FreePik 1773 1
Яндекс.Ключ 20 1
Yubico - YubiKey 4 1
Laravel 9 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 910 1
ByteDance - TikTok 349 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 703 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 421 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 748 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5584 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 1
WordPress Foundation - WordPress 250 1
Terrasoft Creatio 107 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 294 1
Adobe Photoshop 804 1
Joomla CMS 89 1
Drupal - CMS-система 82 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 105 1
Google Brain 8 1
Google Titan 4 1
Microsoft Authenticator 5 1
Jivo - мессенджер 10 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 742 1
Google Authenticator 24 1
OpenCart - Maxistore - CMS 14 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 165 1
МТС Exolve 143 1
Young William - Янг Уильям 3 1
Karpathy Andrej - Карпаты Андрей 13 1
Parmar Niki - Пармар Ники 1 1
Hoffman Reid - Хоффман Рид 5 1
Tallinn Jaan - Таллинн Ян 7 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Зайцев Михаил 340 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 1
Сажко Василий 28 1
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 17 1
Павлов Никита 141 1
Horowitz Ben - Хоровиц Бен 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 5
Россия - РФ - Российская федерация 163944 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4177 1
Европа 24878 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13737 1
Азия - Азиатский регион 5875 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1344 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2118 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1151 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5591 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8002 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10140 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4553 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21292 1
Запугивание и шантаж 176 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6426 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2294 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15791 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8136 1
Star Trek - американская научно-фантастическая медиафраншиза 55 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5073 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3107 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1826 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6645 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1743 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3823 1
The Register - The Register Hardware 1771 1
Bloomberg 1601 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 238 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
Yahoo! Finance 121 1
Fortune Global 500 293 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще