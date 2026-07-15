Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
MFT Managed File Transfer Управляемая передача файлов Безопасный корпоративный файловый обмен Защищенный обмен файлами EFSS Enterprise File Sharing Корпоративная служба синхронизации файлов и совместного доступа к ним
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 56, упоминаний - 59
MFT и организации, системы, технологии, персоны:
|Орлик Сергей 83 2
|Янова Ирина 9 1
|Лобанков Евгений 1 1
|Кондрашкин Андрей 2 1
|Камнев Павел 12 1
|Тодышев Евгений 9 1
|Гавриленко Александр 62 1
|Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 1
|Majzoub Muhi - Маджуб Мухи 4 1
|Gupta Vishal - Гупта Вишал 1 1
|MacKinnon Peter - МакКиннон Питер 3 1
|Алешин Артем 1 1
|Чистов Анатолий 2 1
|Basso Monica - Бассо Моника 3 1
|Черепанов Павел 1 1
|Педь Олег 1 1
|Хабаров Константин 5 1
|Рустамов Рустам 548 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Носков Константин 241 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
|Богачев Игорь 183 1
|Ганин Егор 54 1
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
|Халяпин Сергей 96 1
|Степанюк Михаил 81 1
|Яппаров Тагир 110 1
|Толстова Татьяна 37 1
|Егорова Ольга 13 1
|Горохов Евгений 40 1
|Евтушенко Алексей 42 1
|Swift Art - Свифт Арт 5 1
|Раевский Алексей 77 1
|Мамаев Александр 15 1
|Берзин Алексей 4 1
|Лебедев Андрей 13 1
|Прянишников Николай 316 1
|Фомин Дмитрий 25 1
|Шабуров Олег 12 1
|Фатеев Олег 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.