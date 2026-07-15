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Индексная книга (каталог) CNews*
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MFT Managed File Transfer Управляемая передача файлов Безопасный корпоративный файловый обмен Защищенный обмен файлами EFSS Enterprise File Sharing Корпоративная служба синхронизации файлов и совместного доступа к ним

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.07.2026 Российские серверы компании «Байт» протестированы с решениями «СКДПУ НТ» и «Синоникс» 1
02.07.2026 В России создадут «красную кнопку» для принудительной посадки БПЛА 1
22.05.2026 «Информтехника» выпустила портативную АТС «МиниКом MX-1000-П» для развертывания связи в полевых условиях 1
20.05.2026 «БФТ-Холдинг» перевел платформу «Работа в России» на импортонезависимое системное ПО 1
25.03.2026 Приложение защищенной корпоративной платформы Valo Cloud для ОС «Аврора» опубликовано в RuStore 1
12.03.2026 Abanking и «Синара Лаб» стали технологическими партнерами 1
15.01.2026 Подтверждена совместимость Valo Cloud и zVirt Max 2
04.12.2025 SCADA без уязвимостей: «СибКом Цифра» и УЦСБ представили защищенное промышленное ПО 1
11.09.2025 «КриптоАРМ» подтвердили совместимость с «Ред АДМ» и «Ред Виртуализацией» 1
18.08.2025 Управление задачами 2025: от личной эффективности до корпоративных процессов 1
15.07.2025 «Южморрыбфлот» взаимодействует с ФНС в рамках налогового мониторинга с помощью сервиса «Контура» 1
28.10.2024 Компания «Россети» завершила интеграцию с АИС «Налог-3» 1
10.10.2024 Astra Linux совместима с интеграционной шиной Roc Integration 1
11.09.2024 «Инфосистемы Джет» и «Протей ТЛ» расширили функционал стенда в шоуруме российских решений ВКС и унифицированных коммуникаций 1
28.08.2024 Merlion – официальный дистрибьютор VALO Сloud 1
26.06.2024 «АНТ-ЦС» создала защищенный корпоративный мессенджер 1
28.12.2023 ГК Softline и «МФТ Платформа» объявляют о партнерстве 1
11.12.2023 Как правильно и безопасно обмениваться файлами внутри компании и с внешними контрагентами 1
06.10.2023 Kaspersky ICS CERT: в 2023 году значительно выросло число инцидентов в результате кибератак на промышленные организации 1
16.02.2023 В России впервые тестируют постквантовую защиту для видеоконференцсвязи 1
02.11.2020 Росбанк и «Технониколь» перешли на взаимодействие host-to-host через канал НРД Транзит 2.0 1
17.09.2020 Snowflake привлекла на IPO крупнейшую в истории сумму денег среди разработчиков ПО 1
06.07.2020 Mail.ru привела Amazon на облачный рынок России 1
31.03.2020 Mail.ru Group зафиксировала рост числа аудио- и видеозвонков в своих мессенджерах и соцсетях 1
16.03.2020 Mail.ru сделает бесплатным бизнес-мессенджер Myteam 1
14.06.2019 Сбербанк втайне строит «виртуальный сейф» для электронных документов 2
15.03.2019 Dropbox без объявления войны лишил пользователей критически важных возможностей 1
30.11.2018 На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место 1
27.08.2018 «Мобильные» сотрудники: меняем бизнес с помощью цифровых технологий 1
10.07.2018 Анализируй то, цифровизируй это: как корпоративная мобильность меняет бизнес 2
12.03.2018 Stack Group предоставила клиентам ПО SAP по облачной модели 1
27.02.2018 «МобилитиЛаб»: Почему все привыкли работать неудобно и как этого избежать 1
15.02.2018 «Техносерв» внедрил у себя файлообменник «ТехноДиск» на базе Техносерв Cloud 1
10.08.2017 Honeywell завершила процесс приобретения компании Nextnine 1
18.11.2016 «Ростелеком» в Кабардино-Балкарии переводит корпоративных клиентов на оптику 1
30.03.2016 IBS DataFort и Seclore выводят на российский рынок новое решение по защите корпоративных данных от неконтролируемого использования и распространения 1
19.02.2016 На процессорах «Байкал» начали испытывать технологию безопасности «интернета вещей» 1
12.11.2015 В Московских судах заработает комплексная информационная система 1
11.02.2015 «МобилитиЛаб» анонсировала новое поколение своего флагманского приложения 1
17.11.2014 WinZip 19 и WinZip 19 Pro предлагают новый способ работы с файлами в «облаке» 1

Публикаций - 56, упоминаний - 59

MFT и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Ростелеком 10948 4
Dropbox 527 4
Google LLC 12690 4
X Corp - Twitter 2938 3
Softline - Софтлайн 3743 3
9594 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Salesforce 498 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
МФТ Платформа 2 2
Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 2
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Software AG 203 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 2
АйТи 1519 2
IQReserve - IQR - Интеллектуальный резерв 10 2
Амбик Тэк СПб 2 2
Keynectis - OpenTrust 7 1
Keynectis 3 1
Orion soft - Орион софт - 315 1
СибКом Цифра 9 1
Digital Grass Group - Диджитал Грасс Групп 6 1
Ростелеком - TData - ТДата 71 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Broadcom - VMware 2610 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
SAP SE 5601 1
Dell EMC 5180 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft - LinkedIn 699 2
Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Синара ГК - Sinara Group 124 1
Sequoia Capital 115 1
Block - Square 203 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Capital One 20 1
Berkshire Hathaway 34 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Salesforce Ventures 7 1
Dragoneer Investment Group 5 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга - Ленсвет 28 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 10
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 708 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 4
Google Android 15244 7
Microsoft Windows 16882 7
Apple iOS 8583 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
IQReserve - VALO Cloud 14 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 3
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 3
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 3
МФТ Платформа - Ромашка Программный комплекс корпоративного файлового обмена 2 2
Microsoft Office 4170 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 2
Microsoft Outlook 1506 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 2
Т1 ТехноДиск 6 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 2
Keynectis - OpenTrust MFT - OpenTrust Managed File Transfer 3 1
АйТи Бастион - Синоникс 24 1
Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 25 1
RockITSoft - Roc Integration 8 1
Digital Grass Group - Check-n-Pay 7 1
Протей imSwitch 4 1
Ростелеком ЦТ - RT.Streaming 15 1
Ред Софт - Ред Адм 145 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 117 1
Протей Юником - IP-АТС UC-платформа 7 1
УЦСБ - Apsafe - Облачная платформа для непрерывного анализа защищенности приложений 5 1
Oracle Business Activity Monitoring 9 1
Nokia 6136 4 1
Cloud Computing - CloudOps - Cloud Operations - управление и поддержка облачных сервисов в компаниях 14 1
Орлик Сергей 83 2
Янова Ирина 9 1
Лобанков Евгений 1 1
Кондрашкин Андрей 2 1
Камнев Павел 12 1
Тодышев Евгений 9 1
Гавриленко Александр 62 1
Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 1
Majzoub Muhi - Маджуб Мухи 4 1
Gupta Vishal - Гупта Вишал 1 1
MacKinnon Peter - МакКиннон Питер 3 1
Алешин Артем 1 1
Чистов Анатолий 2 1
Basso Monica - Бассо Моника 3 1
Черепанов Павел 1 1
Педь Олег 1 1
Хабаров Константин 5 1
Рустамов Рустам 548 1
Осеевский Михаил 350 1
Носков Константин 241 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Богачев Игорь 183 1
Ганин Егор 54 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Халяпин Сергей 96 1
Степанюк Михаил 81 1
Яппаров Тагир 110 1
Толстова Татьяна 37 1
Егорова Ольга 13 1
Горохов Евгений 40 1
Евтушенко Алексей 42 1
Swift Art - Свифт Арт 5 1
Раевский Алексей 77 1
Мамаев Александр 15 1
Берзин Алексей 4 1
Лебедев Андрей 13 1
Прянишников Николай 316 1
Фомин Дмитрий 25 1
Шабуров Олег 12 1
Фатеев Олег 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Европа 24964 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 2
Россия - СФО - Красноярский край - Туруханский район - Игарка 17 1
Россия - СФО - Красноярский край - Туруханский район - Туруханск 15 1
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Байкит 9 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Хатанга 9 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Европа Восточная 3138 1
Канада 5082 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Россия - Крайний Север 350 1
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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