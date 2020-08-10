Jivo теперь можно подключить WhatsApp

Бизнес-мессенджер Jivo объявил об интеграции с мессенджером WhatsApp. Jivo –– мессенджер для всей команды, который хранит историю общения с клиентами и бизнес-телефон с записью и расшифровкой разговоров.

В отличие от обычного приложения, WhatsApp в Jivo позволит всем сотрудникам работать через один телефонный номер, оперативно решать вопросы клиентов и использовать все преимущества Jivo.

Клиент нажимает на кнопку на сайте или пишет сообщение в WhatsApp по номеру телефона, который компания указала на сайте или в социальных сетях. Все сообщения появятся в приложении Jivo, и операторы могут сразу с ними работать.

Руководители или собственники компании смогут просмотреть статистику по каждому оператору. Сотрудники получат возможность использовать шаблоны сообщений и синхронизировать задачи с CRM организации.

Если оператору понадобится уточнить детали заказа, отправить документы или показать фотографии товара, то он может самостоятельно написать клиенту в WhatsApp из приложения Jivo.

Подключение осуществляется через партнеров Mfms и Twilio. Клиенты могут выбрать наиболее подходящую модель оплаты в зависимости от задач. Можно платить за каждое отправленное сообщение (Twilio) либо за пакет индивидуальных чатов (Mfms).