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Закордонец Александр



23.01.2025 Как цифровые коммуникации сокращают дистанцию компаний с покупателями 1
17.09.2024 Как HoReCa не потерять клиентов в горячий сезон: что не так с обратной связью 1
29.04.2021 Рынок ТСД: сферы применения, динамика, перспективы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Закордонец Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Scan city - Скан сити 8 1
Scanport - Сканпорт 8 1
РайтСкан ГК - RightScan - СтарРус - Акод - Скантех 4 1
Edna - ОСК - ранее mfms 28 1
Urovo Technology - Урово Рус 4 1
Zebra Technologies 145 1
ДатаКрат - DataKrat 19 1
Cleverence - Клеверенс 21 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Honeywell 282 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 270 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5439 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 7 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5037 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3417 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2366 1
Торговля - RetailTech - Мобильная торговля - Мобильные продажи 134 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
Маркировка - Marking 1056 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11129 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 665 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2328 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10501 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1018 1
Бронирование - Booking 578 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24467 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5316 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2473 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1045 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1943 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4099 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6950 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2881 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2956 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1703 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 497 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 453 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24147 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8141 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12541 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13937 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11618 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6048 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2484 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25354 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24137 1
Google Android устройства-девайсы 722 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20801 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19314 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
1С-АТОЛ МК - мобильная касса - АТОЛ мобильные решения 5 1
Google Android Enterprise Recommended 7 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 213 1
Google Android 13997 1
Чистоходов Александр 1 1
Маслов Василий 1 1
Селин Петр 1 1
Лиманский Олег 8 1
Захаров Евгений 4 1
Баженов Сергей 6 1
Табуров Дмитрий 2 1
Лобанов Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6970 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4996 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 220 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4797 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6170 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13500 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1789 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5970 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1190 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14327 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4877 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336207, в очереди разбора - 772702.
Создано именных указателей - 166511.
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