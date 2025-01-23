Закордонец Александр
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Закордонец Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5439 1
|Depositphotos - фотобанк 422 1
|1С-АТОЛ МК - мобильная касса - АТОЛ мобильные решения 5 1
|Google Android Enterprise Recommended 7 1
|Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 213 1
|Google Android 13997 1
|Чистоходов Александр 1 1
|Маслов Василий 1 1
|Селин Петр 1 1
|Лиманский Олег 8 1
|Захаров Евгений 4 1
|Баженов Сергей 6 1
|Табуров Дмитрий 2 1
|Лобанов Павел 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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