Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173192
ИКТ 13476
Организации 10551
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25387
Персоны 74316
География 2804
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2607
Мероприятия 847

Лиманский Олег



18.04.2025 Оборудование «Атол» помогает в обслуживании клиентов сети ресторанов «Теремок» 1
30.01.2024 АТОЛ представил новую линейку принтеров этикеток коммерческого класса 1
15.12.2023 Atol OS вошла в реестр программного обеспечения России 1
21.11.2023 «Атол» представил новую линейку промышленных принтеров 1
31.05.2023 «Атол» обеспечил совместимость приложения «Честный знак.бизнес» со своими терминалами сбора данных 1
29.11.2021 «Атол» выпустила приложение для считывания QR-кодов о вакцинации 1
Рынок терминалов сбора данных 2
29.04.2021 Рынок ТСД: сферы применения, динамика, перспективы 2
28.04.2021 Олег Лиманский -

Терминалы сбора данных востребованы практически во всех сегментах экономики

 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Лиманский Олег и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 277 8
Honeywell 285 3
Zebra Technologies 145 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 223 3
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Cleverence - Клеверенс 21 1
ДатаКрат - DataKrat 19 1
Штрих-М НТЦ 60 1
Urovo Technology - Урово Рус 4 1
Scanport - Сканпорт 8 1
Scan city - Скан сити 8 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 437 1
РайтСкан ГК - RightScan - СтарРус - Акод - Скантех 4 1
Почта России ПАО 2146 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5041 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 508 6
Маркировка - Marking 1104 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31501 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11403 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24536 4
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 488 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25820 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16031 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1953 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14054 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20257 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2993 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24802 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24586 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13968 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68058 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6108 2
Оцифровка - Digitization 4643 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3468 2
Auto-ID - AutoID - системы автоматической идентификации 12 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1335 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5946 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1735 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12658 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8506 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3198 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1771 1
Google Android - приложения и разработчики 605 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21056 1
Google Android устройства-девайсы 740 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2214 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12246 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12606 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52080 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2511 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9771 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7745 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10503 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11804 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2355 1
Google Android 14189 3
АТОЛ Smart.Pro - АТОЛ Smart.Slim - терминал сбора данных промышленного класса 8 3
Depositphotos - фотобанк 422 2
1С-АТОЛ МК - мобильная касса - АТОЛ мобильные решения 5 2
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 1
Google Android Enterprise Recommended 7 1
Apple iOS 7924 1
Google Play - Google Store - Android Market 3331 1
Microsoft Windows 15838 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 400 1
Apple Face ID 220 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Google Android 9 - Android Pie 210 1
АТОЛ - АТОЛ ОС ATOL OS 6 1
ЦРПТ - ЭДО Лайт - сервис электронного документооборота 7 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 120 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 851 1
Google Mobile Services - GMS 73 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 85 1
Смирнов Александр 77 3
Табуров Дмитрий 2 1
Закордонец Александр 3 1
Баженов Сергей 6 1
Захаров Евгений 4 1
Селин Петр 1 1
Маслов Василий 1 1
Лобанов Павел 1 1
Чистоходов Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147522 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17328 1
Америка Южная 855 1
Европа 21878 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24555 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52089 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7172 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3692 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4975 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14833 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10047 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48845 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11140 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1604 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5122 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 266 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3212 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1234 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 268 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 812 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1805 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6131 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4451 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8173 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8696 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6061 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1191 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2731 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5756 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4944 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3016 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 226 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 861 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 406 1
Лёгкая промышленность массового потребления 16 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives 97 1
Список системообразующих предприятий РФ 292 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3272 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354384, в очереди разбора - 759502.
Создано именных указателей - 173192.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153