Atol OS вошла в реестр программного обеспечения России

Операционная система Atol OS включена в реестр программного обеспечения России. Atol OS — это операционная система на базе Android Open Source Project для смарт-терминалов, терминалов сбора данных и другого специализированного оборудования для B2B-сегмента. Об этом CNews сообщили представители компании «Атол».

Реестровая запись №19922 от 13.11.2023.

Atol OS разработана на базе Android Open Source Project версий 7, 10, 11. Это значит, что операционная система использует базовые функции Android, но обладает всеми необходимыми модификациями и доработками, необходимыми для обеспечения эффективности, надежности и безопасности работы устройств в России. Пользователи Atol OS получают доступ к защищенной витрине приложений собственной разработки «Атол», состоящей из более 20 специализированных инструментов и приложений для настройки и администрирования устройств. Также базовые настройки позволяют отключить Google Mobile Services и сделать используемое устройство неуязвимым от возможных внешних воздействий.

Защищенная версия OS, использующая исходный код широко распространенной операционной системы Android, облегчит бизнесу переход на надежную платформу «Атол» без необходимости осуществления сложных перестроек. Предприниматели смогут адаптироваться к новому решению без необходимости менять внутренние процессы или всю ИТ-инфраструктуру, а также вкладывать значительные финансовые ресурсы.

В среднесрочной перспективе «Атол» планирует также портировать операционную систему «Аврора» на свои устройства. В рамках сотрудничества между ОМП и «Атол» предусмотрено создание вертикальных программно-аппаратных комплексов.

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Олег Лиманский, директор направления мобильных решений «Атол»: «Atol OS — уникальное решение на рынке для смарт-терминалов и ТСД с собственной системой защиты, администрирования и управления. Таким образом, мы делаем данные устройства более надёжными с точки зрения безопасности и обеспечиваем импортозамещение в связи с уходом ряда иностранных поставщиков. Операционная система на данный момент базируется на исходном коде Android, однако мы считаем это временной мерой в рамках переходного периода на ОС "Аврора"».

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«Атол» — разработчик технологий для обмена товарами и услугами. Более 22 лет «Атол» помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи организациям любого размера: от небольшой торговой точки до крупных розничных сетей и логистических центров. Почти 40% покупок в России совершаются с помощью ПО и оборудования «Атол». Продуктовая линейка «Атол» насчитывает более 100 комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Компания регулярно занимает ключевые позиции в отраслевых рейтингах и входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть «Атол» является крупнейшей в отрасли и насчитывает более 2000 организаций во всех федеральных округах страны.