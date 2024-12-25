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АТОЛ АТОЛ ОС ATOL OS


ATOL OS — это операционная система на базе Android Open Source Project для смарт-терминалов, терминалов сбора данных и другого специализированного оборудования для b2b-сегмента. Операционная система ATOL OS включена в реестр программного обеспечения России.


25.12.2024 «Атол» запускает продажи нового смарт-терминала СТБ 6 собственной разработки 1
26.11.2024 «Атол» помогает в автоматизации торговых точек и складов сети «Дикси» 1
15.12.2023 Atol OS вошла в реестр программного обеспечения России 1
29.11.2023 В троллейбусах Ставропольского края появится автоматизированная система оплаты проезда 1
22.11.2023 «Ростелеком» потребовал удалить из реестра ПО известную мобильную ОС за связь с Android. Это прямой конкурент «Авроры» 1
04.05.2023 Транспортный терминал «Атол» прошел бета-тестирование в компании «Белтранс» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

АТОЛ и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 6
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 2
Ред Софт - Red Soft 700 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Ростелеком 9701 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Google LLC 11775 1
Jolla - Sailfish Holding 82 1
Unsplash 764 1
Белтранс 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
АСОП - Автоматизированная система оплаты проезда 5 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 497 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 1
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 1
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Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
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Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
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АТОЛ Smart.Pro - АТОЛ Smart.Slim - терминал сбора данных промышленного класса 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 1
АТОЛ Pay - АТОЛ Пэй 11 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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