АТОЛ АТОЛ ОС ATOL OS
ATOL OS — это операционная система на базе Android Open Source Project для смарт-терминалов, терминалов сбора данных и другого специализированного оборудования для b2b-сегмента. Операционная система ATOL OS включена в реестр программного обеспечения России.
АТОЛ и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|Смоляков Кирилл 2 1
|Вааг Игорь 7 1
|Краснопольский Алексей 16 1
|Гагарин Владислав 1 1
|Коробов Вячеслав 1 1
|Мылицын Роман 110 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 1
|Лиманский Олег 8 1
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