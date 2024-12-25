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«Атол» запускает продажи нового смарт-терминала СТБ 6 собственной разработки

ИТ-компания «Атол» объявила о запуске пилотных продаж нового смарт-терминала СТБ 6. Он оснащен высокопроизводительным механизмом, обеспечивающим скорость печати чека до 100 мм/с. Это позволит сократить время обслуживания клиентов и повысить общую эффективность работы торговых точек. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Устройство имеет 6-дюймовый экран, а также встроенную камеру с разрешением 5 МП.

Смарт-терминал «Атол» СТБ 6 предлагает четыре решения в одном устройстве: он поддерживает все виды платежей, включая любые карты и QR- и BNPL-платежи, обеспечивает соответствие всем требованиям законодательства при фискальной отчетности, предоставляет инструменты для автоматизации бизнеса, а также позволяет обрабатывать товары и услуги благодаря функции сканирования штрих-кодов.

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Среди ключевых характеристик «Атол» СТБ 6 — три USB порта: два порта для подключения периферийных устройств и отдельный порт для подключения к ПК и зарядки с фиксацией винта.

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол»: «Мы рады представить новый смарт-терминал «Атол» СТБ 6, который объединяет в себе все необходимые функции для успешного ведения бизнеса. Этот продукт отвечает современным требованиям рынка и поможет нашим клиентам повысить эффективность их работы. Помимо этого, смарт-терминал работает на базе операционной системы ATOL OS, которая позволяет интегрировать терминал с различными бизнес-приложениями, что упрощает управление процессами и ускоряет обработку транзакций. Благодаря поддержке всех видов платежей, включая карты и QR-платежи, а также соответствию всем требованиям законодательства по фискальной отчетности, «Атол» СТБ 6 станет незаменимым помощником для предпринимателей».

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