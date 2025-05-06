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АСОП Автоматизированная система оплаты проезда
АСОП и организации, системы, технологии, персоны:
|АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 277 2
|Радио и Микроэлектроника 3 2
|Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 343 1
|Новосибирский метрополитен 15 2
|Белтранс 1 1
|УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
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