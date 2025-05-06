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АСОП Автоматизированная система оплаты проезда



06.05.2025 Завод ISBC выпустил специальный тираж транспортных карт к 80-летию Победы 1
29.11.2023 В троллейбусах Ставропольского края появится автоматизированная система оплаты проезда 1
04.05.2023 Транспортный терминал «Атол» прошел бета-тестирование в компании «Белтранс» 1
17.01.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: декабрь 2011 года 1
17.01.2005 В новосибирском метро ввели смарт-карты 1
29.12.2004 Новосибирский метрополитен вводит бесконтактные смарт-карты 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

АСОП и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 277 2
Радио и Микроэлектроника 3 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 343 1
Новосибирский метрополитен 15 2
Белтранс 1 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6059 1
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МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 589 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2805 1
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Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 92 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
Городская управа города Калуги 8 1
Администрация города Иваново 6 1
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Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5960 1
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