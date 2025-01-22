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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гражданство Citizenship правовая связь человека и государства Гражданское право


За гражданские права! (Брискин В.) 1970-1980-е годы Изображен красный рабочий, символ народа - его огромная фигура монументально возвышается на трибуне. Стукнув кулаком, он требует от чиновников справедливости. За гражданские права! (Брискин В.) 1970-1980-е годы Изображен красный рабочий, символ народа - его огромная фигура монументально возвышается на трибуне. Стукнув кулаком, он требует от чиновников справедливости.
За гражданские права! (Брискин В.) 1970-1980-е годы Изображен красный рабочий, символ народа - его огромная фигура монументально возвышается на трибуне. Стукнув кулаком, он требует от чиновников справедливости.


22.01.2025 Telegram вернулся к блокчейн-платформе, от которой его заставили отказаться власти США 1
20.12.2024 Россиянку, служившую ИТ-шницей в армии Австралии, судят по обвинению в шпионаже 1
09.12.2024 Россиянин воровал секретные документы у самой важной для мирового производства чипов компании. Он хотел оживить отечественные заводы микросхем 1
12.11.2024 «Перфоманс Лаб»: качество подготовки новичков в ИТ снижается 1
29.10.2024 Московского программиста посадили на 13 с лишним лет за госизмену 1
21.10.2024 «Не дождетесь!» Легендарная пиратская библиотека «Флибуста» чудом избежала гибели, несмотря на страшную болезнь основателя. Опрос 1
17.10.2024 «Т-Банк» запустил проект «Кибершквал» для нейтрализации лжеброкеров и финансовых пирамид 1
04.10.2024 Telegram-каналы: В крупнейшем российском интернет-холдинге массовые сокращения, уволены сотни человек, закрываются отделы 1
24.09.2024 Уволенному за связи с Россией главе кибербезопасноcти Германии вернут работу, поскольку связей не нашлось 1
23.09.2024 Не только Франция. После ареста Павла Дурова Telegram стал сотрудничать с силовиками других стран Евросоюза 1
04.09.2024 «Софтлайн» купил создателя мирового рынка волоконных лазеров 1
25.08.2024 Арестован Павел Дуров. Создателю «ВКонтакте» и Telegram вменяют терроризм, торговлю наркотиками и отказ сотрудничать с полицией 1
08.08.2024 Обслуживание ресурса с данными обо всех россиянах обойдется почти в 300 миллионов. Контракт получил единственный участник тендера 1
29.07.2024 В России вводятся жесткие ограничения в соцсетях: запрет на звонки от неизвестных и регистрация блогеров 1
25.07.2024 Больше 20 в одни руки не давать. Число SIM-карт на один паспорт в России жестко ограничат. Законопроект уже готов 1
24.07.2024 На «Госуслугах» открыт прием заявок от ИТ-компаний на отсрочку от армии 1
19.07.2024 Во всем мире глобальный ИТ-сбой. Падает Windows, не работают банки, аэропорты. Виновата компания, обвинившая Россию во вмешательстве в выборы в США 1
16.07.2024 Покупателей SIM-карт в России будут пробивать по СМЭВ, а пополнять счет наличными только по паспорту 1
16.07.2024 Минцифры: успейте подать заявку на ИТ-отсрочку от срочной службы 1
14.06.2024 Второй этап багбаунти: вдвое больше специалистов тестируют системы электронного правительства 1
14.06.2024 Иностранцам в России хотят запретить менять мобильники 1
08.05.2024 Специалисты Smart Engines научили ИИ распознавать карту иностранного гражданина 1
16.04.2024 Инженера Amazon посадили за кражу $12 млн в криптовалюте 1
07.03.2024 Экс-сотрудник Google целый год незаметно воровал секреты для собственного ИИ-бизнеса 1
07.03.2024 Арестован глава хакерской группировки Kelvin Security, атаковавшей госорганы Германии, США, Японии - всего 90 стран 1
06.02.2024 Создана нейросеть для генерации за копейки идеальных подделок российских паспортов и документов США 1
22.11.2023 Получать базу публичных должностных лиц в «Контур.призме» стало удобнее 1
22.11.2023 «Ростелеком» потребовал удалить из реестра ПО известную мобильную ОС за связь с Android. Это прямой конкурент «Авроры» 1
15.11.2023 «Сравни» запустил сервис проверки контрагента 1
02.11.2023 Россиянина посадили в Европе в тюрьму за поставки электроники в Россию 1
31.10.2023 Экс-хозяин «Билайна» арестован во Франции за отмывание денег 1
19.10.2023 «МТС банк» «протек». Доказана утечка данных 1 млн россиян, в которой банк винил других. Наказание – анекдотически маленький штраф 1
07.09.2023 В системе Directum HR Pro появилась возможность трудоустраивать иностранцев 1
05.09.2023 Предельный возраст для ИТ-отсрочки от срочной службы подняли до 30 лет 1
16.08.2023 Жестоко убит известный криптомагнат 1
07.08.2023 Успейте подать заявление на ИТ-отсрочку от срочной службы 1
01.08.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2023 года 1
21.07.2023 Приём заявок на отсрочку для ИТ-специалистов от срочной службы в рамках осеннего призыва стартует 24 июля 1
14.07.2023 Хакер вернул украденную криптовалюту, чтобы не попасть в тюрьму, но все равно может сесть на 20 лет 1
13.07.2023 Легендарная ICQ исчезла из магазина приложений для Android 1

Публикаций - 212, упоминаний - 221

Гражданство и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 19
Microsoft Corporation 24630 17
Google LLC 11777 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 12
Meta Platforms - Facebook 4438 11
МегаФон 8814 10
Telegram Group 1987 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 10
Apple Inc 12103 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 7
Ростелеком 9705 7
IBM - International Business Machines Corp 9441 7
Amazon Inc - Amazon.com 2998 7
VK - Mail.ru Group 3455 7
Yandex - Яндекс 7347 6
X Corp - Twitter 2845 6
Cisco Systems 5114 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 6
Intel Corporation 12197 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2895 5
Oracle Corporation 6689 5
Yahoo! 3697 5
HP Inc. 5687 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1040 4
Huawei 3934 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1396 3
PayPal 654 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 3
SAP SE 5279 3
Qualcomm Technologies 1823 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 3
Цифра ГК 2427 3
Киевстар - Kyivstar 539 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 3
InfoWatch - Инфовотч 1014 3
Acronis - Акронис 448 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 15
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 12
Альфа-Банк 1770 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 6
LinkedIn 635 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2726 5
Unsplash 768 5
Почта России ПАО 2112 4
Альфа-Групп 696 4
DST Global - Digital Sky Technologies 220 4
Лента - Сеть розничной торговли 2081 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1154 3
Visa International 1949 3
Газпром ПАО 1342 3
NanduQ - Qiwi 996 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 3
eBay Inc 1619 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 3
Евросеть 1404 2
Связной ГК 1369 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 2
Менатеп - Menatep 38 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
Airbnb 90 2
Лента - Утконос 177 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 96 2
Volvo Cars 253 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 2
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 44 2
BP - British Petroleum 182 2
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 50
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2992 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2739 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4748 15
Судебная власть - Judicial power 2311 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1517 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4962 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3136 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2888 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1208 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 551 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1133 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 502 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 4
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 4
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2716 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 139 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 2
Единая Россия - Политическая партия 293 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
ЛДПР 105 2
Демократическая политическая партия США 115 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 79 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 28 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
Free TON Community 6 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 23 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
РусБренд 7 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 34
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 20
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27853 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12745 16
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Оповещение и уведомление - Notification 4610 12
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ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 705 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 770 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12607 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16136 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12015 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4752 7
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2232 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5176 35
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 12
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 969 9
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 7
Microsoft Windows 15661 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 604 6
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 5
FreePik 988 5
Google Android 13997 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7084 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1555 4
Microsoft Windows 2000 8661 3
WhatsApp Messenger 1082 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2749 3
Linux OS 9944 3
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 60 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2032 3
Microsoft Azure 1408 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3219 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4439 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 550 3
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 2
Microsoft Windows 11 538 2
Microsoft Windows 10 1760 2
Apple iOS 7809 2
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 2
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