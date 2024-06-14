Иностранцам в России хотят запретить менять мобильники

Депутаты предлагают резко ужесточить правила продаж SIM-карт иностранцам: для заключения договора на оказание услуг связи необходимо будет сдать биометрические данные. Кроме того, в договоре будет указан IMEI телефонного аппарата, исключающий возможность перестановки SIM-карты из одного аппарата в другой.

Иностранцам будут продавать SIM-карты только при сдаче биометрии

В Государственную Думу внесен законопроект о внесении изменений в законы «О связи» и «Об осуществлении идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных».

Документ направлен на ограничение продаж SIM-карт иностранцам, а также предоставляет гражданам возможность контроля заключения от их имени договоров на услуги сотовой связи. Авторами документа стали депутат Антон Горелкин и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Законопроект предполагает, что иностранные граждане и лица без гражданства смогут заключать договоры на оказание услуг сотовой связи только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и при условии подтверждения достоверности сведений о таком лице с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и государственной информационной системы «ЕСИА физических лиц с использованием биометрических персональных данных». Также необходима будет личная явка в офис оператора или его дилера.

Абонент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – внося данные о конечном пользователи услуг связи из числа иностранных граждан, должен будет указывать сведения о трудоустройстве и иные данные, предусмотренные Правительством. Оператор связи сможет начать оказание услуг абоненту-иностранцу только после получения подтверждения данных о нем через «ЕСИА с использованием биометрических персональных данных». Для этого абонент должен предоставить свои биометрические данные, а оператор будет проверять их посредством направления запросов через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Фото: Билайн Депутаты предлагают резко ужесточить правила продаж SIM-карт иностранцам: нужно будет сдавать биометрию, в договоре будет указан IMEI телефона

Исключения допускаются только для иностранцев, имеющих дипломатический статус или приравненный к нему статус. Они должны быть аккредитованы при Министерстве иностранных дел (МИД) в качестве дипломатического агента, члена административно-технического персонала дипломатического представительства или консульского учреждения, сотрудника международной организации или представительства международной организации, а также в качестве члена семьи одной из указанных категорий лиц. Для заключения договоров на оказание услуг связи достаточно предъявления паспорта и визы (при наличие безвизового режима с данной страной виза не требуется).

Запрет на смену телефонного аппарата для иностранцев

Договор об оказании услуг связи с иностранцем должен содержать данные об оконечном оборудовании (IMEI), в котором планируется использовать SIM-карту. Для смены телефонного аппарата в договор должны быть внесены соответствующие изменения. Если абонент попытается переставить SIM-карту в другой телефон без изменения договора, оператор должен будет прекратить предоставление ему услуг связи.

Порядок мониторинга использования иностранными абонентами пользовательского оборудования будет установлен Правительством. Еще одно ограничение состоит в том, что иностранец не может иметь более 10 абонентских номеров. Порядок проверки операторами связи данной нормы будет прописан в Правилах оказания услуг связи.

Возможность для граждан блокировать сотовые номера через Портал госуслуг

Другие предлагаемые изменения касаются всех сотовых абонентов. После заключения договора об оказании услуг сотовой связи через дилера он должен будет направить в течение двух дней один экземпляр подписанного договора оператору связи (сейчас для этого отводится 10 дней). Также электронная копия договора должна быть направлена в течение одного дня.

До начала оказания услуг связи оператор связи направляет абоненту уведомление об этом через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, Портал госуслуг) с указанием номера договора, даты его заключения и выделенных номеров, а также отправляет SMS на выделенный абоненту номер. После завершения регистрации абонента оператор направляет в ЕСИА данные о его дате рождения, серии и номере паспорта (и даты его выдачи), сведения о заключенном договоре (номер и дата), ИНН (идентификационный номер налогоплательщика - оператора связи) оператора связи, выделенных номерах, а для иностранных граждан – еще и данные о его конечном оборудовании. Со своей стороны, абонент может расторгнуть в одностороннем порядке договор об оказании услуг или приостановить его действие, если он не согласен с фактом его заключения.

Требования к существующим договорам на оказание услуг связи

Если законопроект будет принят, то он вступит в силу 1 ноября 2024 г. Существующие договора на оказание услуг с иностранными гражданами должны будут приведены в соответствие новым требованиям к 1 марта 2025 г. Соответственно, операторы связи должны будут до 1 февраля 2025 г. проинформировать иностранных граждан о соответствующих изменениях. Если договор на оказание услуг связи не будет приведен в соответствие новому закону к указанном сроку, оператор связи должен будет прекратить оказание услуг.

Также операторы связи в срок до 1 марта 2025 г. должны будут проинформировать всех абонентов о заключенных с ними договорах на оказание услуг сотовой связи и выделенных им номерах через сеть интернет, в том числе путем направления сообщения в личный кабинет абонента - физического лица на ЕПГУ, и путем направления SMS на выделенные соответствующим абонентам телефонные номера. Кроме того, в срок до 1 марта 2025 г. операторы связи должны будут направить через ЕПГУ требуемую новым законом информацию.

Для чего нужны предлагаемые требования

Как указывают авторы законопроект в пояснительной записке к нему, документы, удостоверяющие личность иностранцев при заключении ими договоров на оказание услуг сотовой связи, зачастую не содержат информации, изложенной на русском языке, и не соответствуют привычной для работников операторов связи и их дилеров форме российских паспортов. «Это в значительной мере усложняет, а иногда не позволяет корректно идентифицировать иностранцев в пунктах заключения договоров и при заключении договоров в сети интернет», - говорится в пояснительной записке.

«Такая ситуация создает предпосылки к незаконной деятельности с использованием абонентских номеров, оформленных на иностранцев», - полагают авторы документы. Предлагаемые меры должны будут повысить степень достоверной идентификации иностранцев в месте заключения договора и обеспечить корректную привязку персональных данных таких абонентов к выдаваемым абонентским номерам. Нормы о запрете смены телефонного аппарата (привязка к IMEI) и ограничение на 10 абонентских номеров для иностранцев должны будут повысить степень корректной идентификации абонентов-иностранцев в сети связи.

Что касается предлагаемой нормы об информации граждан о фактах заключении с ними договоров на оказание услуг сотовой связи и выделении им абонентских номеров, то авторы законопроекта полагают, что таким образом будет проведен «аудит абонентских номеров с привлечением самих абонентов».

В «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн») и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) от комментариев относительно нового законопроекта отказались, пресс-служба «Мегафона» к моменту публикации не ответили на запрос по данному вопросу.