Специалисты Smart Engines научили ИИ распознавать карту иностранного гражданина

Ученые российской компании Smart Engines обучили ИИ распознавать карту иностранного гражданина в видеопотоке, на фотографиях и сканах. Это новый ID-документ, введенный весной 2024 г. На данный момент пилотный проект по выдаче подобных карт реализуется на территории Москвы и Московской области. Теперь разработчики смогут добавить в свои приложения распознавание карты иностранного гражданина на смартфоне, планшете, настольном компьютере и терминале. Сверхлегкие 4,6-битные нейросети обеспечивает распознавание одного кадра менее чем за 1 секунду. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Карта иностранного гражданина бесплатно выдается пребывающим на территории России иностранным гражданам и лицам без гражданства, когда те обращаются в Многофункциональный миграционный центр для получения или продления патента на работу. Она содержит ФИО владельца, дату его рождения, гражданство, образец подписи, срок действия, QR-код, машиночитаемую зону (MRZ) и другие данные.

Наличие подобной карты позволяет мигрантам подтвердить получение патента на работу, а также прохождение таких обязательных процедур, как медицинское освидетельствование или дактилоскопическая экспертиза в миграционном центре. В документ встроена карта «Тройка», с помощью которой иностранцы могут совершать и оплачивать поездки в общественном транспорте Москвы и Московской области. Карту иностранного гражданина рекомендуется всегда иметь при себе, поскольку она может понадобиться при прохождении проверки документов сотрудниками полиции.

Помимо карты иностранного гражданина, ИИ-решения Smart Engines могут не только распознавать паспорта и другие документы, но и проверять их подлинность. Нейросети Smart Engines проверяют оригинальность бланка документа, целостность его элементов защиты, а также выявляют переклейки, перепечатки и другие признаки механического вмешательства. Помимо этого, система проверяет «действительность» документа на данный момент времени, выполняет кросс-валидацию данных в визуальной и машиночитаемой зонах и, если в нем есть чип, сверяет данные с него с информацией из документа. В общей сложности система проводит проверку документов по более чем 60 параметрам.

«Тема нелегальной миграции вызывает серьезную озабоченность в обществе, и правительство принимает различные меры для решения этой проблемы, включая внедрение новых документов. Мы создаем системы, которые позволят эти документы быстро и эффективно распознавать и проверять. В частности, наши OCR-технологии позволяют добавлять распознавание нового типа документа буквально по одному примеру, практически сразу по мере их появления. Сегодня наша система поддерживает более 2,7 тыс. документов 220 стран и юрисдикций», - сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.