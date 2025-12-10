Разделы

Правительство Москвы ММЦ ГБУ Многофункциональный миграционный центр Москвы


СОБЫТИЯ


10.12.2025 Москва создает программно-технический комплекс для автоматического оформления мигрантов 2
22.10.2025 В миграционном центре в Сахарово ускорили мобильный интернет 2
01.09.2025 Москва строит нейросеть для проверки документов мигрантов на основе Ubuntu Linux и PostgreSQL 2
01.09.2025 В Москве и Подмосковье начался эксперимент по учету мигрантов через мобильное приложение 2
06.11.2024 Москва обновляет ИТ-систему обработки документов мигрантов. Подрядчикам рекомендуют работать на C#, Java и PostgreSQL 1
08.05.2024 Специалисты Smart Engines научили ИИ распознавать карту иностранного гражданина 1
02.11.2022 Иностранцы теперь могут оплатить патент на работу на «Госуслугах» 1
28.03.2022 Как быстро и недорого перейти на отечественную BPMS 1
26.07.2016 Как создается информационное общество в Тульской области 2
20.11.2015 Столичные власти представили первые электронные сервисы для иностранных граждан 2

Публикаций - 10, упоминаний - 16

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2484 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4527 1
SILA Union - СИЛА Юнион 20 1
OpenText 215 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 1
Salesforce 456 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 429 1
Huawei 4221 1
МегаФон 9898 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 187 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 73 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12847 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2730 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 547 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 256 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 45 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34033 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12380 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27193 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18157 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73260 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57384 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5598 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4671 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31979 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4288 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11464 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8733 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13073 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3696 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1987 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4097 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3412 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1082 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12334 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12270 2
Контактный центр - Call Routing - Интеллектуальная маршрутизация входящих звонков - Интеллектуальная маршрутизация вызовов - Переадресация вызова 107 1
DevOps - Development и Operations 1067 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23183 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4477 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5264 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7615 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23048 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1601 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13342 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25549 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7283 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1269 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1377 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6911 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 323 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5832 3
Oracle Java - язык программирования 3329 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1511 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Pega Platform 8 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 1
Linux OS 10901 1
Terrasoft Creatio 98 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 107 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 1
Microsoft Dynamics 1186 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 41 1
ELMA 365 Low-code BPM 148 1
Terrasoft CRM 26 1
VK Assistant 6 1
VK Process Mining - Mail.ru Process Mirror 18 1
ELMA ChatDesk - ELMA ServiceDesk 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1530 1
Google Chrome - браузер 1648 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 368 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 468 1
VK RuStore - Рустор 508 1
Google Android 14682 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 224 1
Силкина Елена 15 1
Трефилов Алексей 46 1
Харьков Станислав 2 1
Коптелов Андрей 117 1
Гимранов Ринат 125 1
Будин Алексей 22 1
Архипкина Светлана 10 1
Вагнер Юлия 12 1
Труненков Сергей 35 1
Арлазаров Владимир 270 1
Раков Ярослав 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 156888 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45715 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 2
Армения - Республика 2368 2
Грузия 1283 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1354 2
Украина 7794 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 37 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Киреевск 13 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Одоевский район - Одоев 9 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Богородицкий район - Богородицк 15 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Чернский район - Чернь 5 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 1
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 34 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Щекинский район - Щекино 23 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18216 1
Беларусь - Белоруссия 6026 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55045 4
Миграция населения - Миграционные службы 436 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11435 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 2
Паспорт - Паспортные данные 2735 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10749 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 348 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5310 2
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 177 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51304 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15126 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10307 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 874 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1549 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20394 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9677 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3382 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 195 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 44 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2547 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 410 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8380 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 563 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
Проф-ИТ Всероссийский конкурс 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
