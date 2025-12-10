Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство Москвы ММЦ ГБУ Многофункциональный миграционный центр Москвы
СОБЫТИЯ
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 187 1
|Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
|БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 73 1
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 1
|Силкина Елена 15 1
|Трефилов Алексей 46 1
|Харьков Станислав 2 1
|Коптелов Андрей 117 1
|Гимранов Ринат 125 1
|Будин Алексей 22 1
|Архипкина Светлана 10 1
|Вагнер Юлия 12 1
|Труненков Сергей 35 1
|Арлазаров Владимир 270 1
|Раков Ярослав 51 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406420, в очереди разбора - 733103.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.