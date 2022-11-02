Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Иностранцы теперь могут оплатить патент на работу на «Госуслугах»

Минцифры сообщило о том, что иностранные граждане, работающие в России, могут оплатить патент на работу на «Госуслугах».

Документы на патент можно подать очно, а потом продлевать его действие онлайн. При этом не нужны квитанции, банкоматы или платежные терминалы.

Патент на работу – это документ, который необходим иностранным гражданам для работы в России. По трудовому патенту можно работать в штате организации и по найму у физического лица. Чтобы оформить патент, нужно очно обратиться в Управление по вопросам миграции МВД или Многофункциональный миграционный центр (ММЦ). Оплатить патент на работу можно на любой срок от 1 месяца до года. Через год работы его нужно продлить или получить заново. Если просрочить платеж, патент станет недействительным.

Для того, чтобы оплатить патент на «Госуслугах», необходимо: зайти под своей учетной записью «Госуслуг», выбрать сервис «Оплата патента на работу для иностранцев»; проверить личные данные и указать сведения о месте работы; выбрать тип платежа — первый или ежемесячный; выбрать способ оплаты — «Онлайн на Госуслугах»; внести платеж за один или несколько месяцев в зависимости от желаемого срока действия, скачать и сохранить чек.

Как получить ₽30 млн на вывод решения в области искусственного интеллекта на новые рынки
Поддержка ИТ-отрасли

Размер ежемесячного платежа зависит от региона России, в котором работает иностранный гражданин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ситилинк» в один день сменил гендиректора и стратегию

Роскомнадзор потребовал у сервиса для обучения программированию из США оставить только два пола

Facebook* на грани краха. Соцсеть уничтожают Apple и бесконечные ошибки Цукерберга

Wildberries превращается в книжный магазин. Он может занять место ушедших из России сервисов

Власти признали иноагентом уходящий из России Bookmate

Илон Маск возглавил Twitter и начал расправу над топ-менеджерами

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift 3: надежный компаньон по бизнесу

Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще