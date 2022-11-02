Иностранцы теперь могут оплатить патент на работу на «Госуслугах»

Минцифры сообщило о том, что иностранные граждане, работающие в России, могут оплатить патент на работу на «Госуслугах».

Документы на патент можно подать очно, а потом продлевать его действие онлайн. При этом не нужны квитанции, банкоматы или платежные терминалы.

Патент на работу – это документ, который необходим иностранным гражданам для работы в России. По трудовому патенту можно работать в штате организации и по найму у физического лица. Чтобы оформить патент, нужно очно обратиться в Управление по вопросам миграции МВД или Многофункциональный миграционный центр (ММЦ). Оплатить патент на работу можно на любой срок от 1 месяца до года. Через год работы его нужно продлить или получить заново. Если просрочить платеж, патент станет недействительным.

Для того, чтобы оплатить патент на «Госуслугах», необходимо: зайти под своей учетной записью «Госуслуг», выбрать сервис «Оплата патента на работу для иностранцев»; проверить личные данные и указать сведения о месте работы; выбрать тип платежа — первый или ежемесячный; выбрать способ оплаты — «Онлайн на Госуслугах»; внести платеж за один или несколько месяцев в зависимости от желаемого срока действия, скачать и сохранить чек.

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Размер ежемесячного платежа зависит от региона России, в котором работает иностранный гражданин.