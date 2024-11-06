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Москва обновляет ИТ-систему обработки документов мигрантов. Подрядчикам рекомендуют работать на C#, Java и PostgreSQL

«Многофункциональный миграционный центр» Москвы проводит тендер на модернизацию системы обработки документов эмигрантов. На работы выделено 482 млн руб. Подрядчикам предстоит работать на C#, Java и PostgreSQL.

Улучшат проверку документов эмигрантов

Как выяснил CNews, московский «Многофункциональный миграционный центр» выделил 482 млн руб. за частичную ИТ-автоматизацию своей деятельности. Под модернизацию попала система ведомства по электронной проверке документов (ИС «ЭПД»).

ИС «ЭПД» предназначена для автоматизации процессов предварительной проверки электронных версий документов иностранных граждан, необходимых для подачи в московское подразделение Министерства внутренних дел России, в целях получения разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства России.

Тендер на проведение работ «Многофункциональный миграционный центр» опубликовал на сайте госзакупок 22 октября 2024 г. Подрядчика выберут с помощью аукциона, заявки на который желающие могут подать до 7 ноября 2024 г. Победителя конкурса выберут 19 ноября.

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«Многофункциональный миграционный центр»
«Многофункциональный миграционный центр» выделил 482 миллиона на автоматизацию проверки электронных документов

Как пишет ведомство в техническом задании к тендеру, работы проводятся с целью развития информационного взаимодействия с внешними системами, повышения доступности услуг и расширения состава услуг и сервисов, предоставляемых центром в онлайн-режиме.

Подробности тендера

В рамках проведения работ подрядчик должен реализовать нововведения по вводу данных документа, удостоверяющего личность, а также подтверждения согласия на использование персональных данных, что позволит завершить процесс регистрации в ЛК и обеспечить доступ ко всем его возможностям через пошаговый мастер создания профиля.

Кроме того, будет организовано ведение данных о фиксированном наборе документов ИГ, необходимых для получения услуг. Для этого создается новый раздел ЛК с возможностью загрузки графических образов и ввода специфических атрибутов для каждого документа.

Планируется создание профилей членов семьи эмигрантов с последовательным заполнением необходимых данных, включая фиксированный набор документов, которые тоже можно будет загрузить по аналогии с основным профилем.

Иностранные граждане получат возможность создавать обращения для получения услуг, таких как обязательная дактилоскопическая регистрация и медицинское освидетельствование. При этом предусмотрена возможность загрузки недостающих документов непосредственно во время оформления обращения.

Как генеративный ИИ меняет разработку ПО
Генеративный ИИ

Проверка корректности загруженных сканированных копий документов будет осуществляться через личный кабинет, а пользователи смогут вносить изменения в документы, возвращенные на доработку.

Пользователи смогут предварительно записываться на посещение «Миграционного центра» для подачи документов, а также будут получать информацию о статусе и результатах оказания услуг через ЛК, СМС и электронную почту.

На чем проводят доработку

Что касается технологического стека, в техническом задании указано, что подрядчикам предстоит работать на языках программирования высокого уровня C# и Java 8. Однако лингвистическое сопровождение системы будет обсуждаться конкретнее в ходе выполнения работ, как указано в документах.

Клиентская часть ИС должна функционировать в браузере Google Chrome версии 73.0 и выше, а серверная её часть — на основе CentOS Linux. Управление базами данных системы должно осуществляться с использованием СУБД PostgreSQL или аналогичных по своим характеристикам СУБД.

В техническом задании указано, что итоговый перечень необходимого ПО будет составлен уже на этапе технического проектирования системы.

Антон Мушинский

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