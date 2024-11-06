Москва обновляет ИТ-систему обработки документов мигрантов. Подрядчикам рекомендуют работать на C#, Java и PostgreSQL

«Многофункциональный миграционный центр» Москвы проводит тендер на модернизацию системы обработки документов эмигрантов. На работы выделено 482 млн руб. Подрядчикам предстоит работать на C#, Java и PostgreSQL.

Улучшат проверку документов эмигрантов

Как выяснил CNews, московский «Многофункциональный миграционный центр» выделил 482 млн руб. за частичную ИТ-автоматизацию своей деятельности. Под модернизацию попала система ведомства по электронной проверке документов (ИС «ЭПД»).

ИС «ЭПД» предназначена для автоматизации процессов предварительной проверки электронных версий документов иностранных граждан, необходимых для подачи в московское подразделение Министерства внутренних дел России, в целях получения разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства России.

Тендер на проведение работ «Многофункциональный миграционный центр» опубликовал на сайте госзакупок 22 октября 2024 г. Подрядчика выберут с помощью аукциона, заявки на который желающие могут подать до 7 ноября 2024 г. Победителя конкурса выберут 19 ноября.

Как пишет ведомство в техническом задании к тендеру, работы проводятся с целью развития информационного взаимодействия с внешними системами, повышения доступности услуг и расширения состава услуг и сервисов, предоставляемых центром в онлайн-режиме.

Подробности тендера

В рамках проведения работ подрядчик должен реализовать нововведения по вводу данных документа, удостоверяющего личность, а также подтверждения согласия на использование персональных данных, что позволит завершить процесс регистрации в ЛК и обеспечить доступ ко всем его возможностям через пошаговый мастер создания профиля.

Кроме того, будет организовано ведение данных о фиксированном наборе документов ИГ, необходимых для получения услуг. Для этого создается новый раздел ЛК с возможностью загрузки графических образов и ввода специфических атрибутов для каждого документа.

Планируется создание профилей членов семьи эмигрантов с последовательным заполнением необходимых данных, включая фиксированный набор документов, которые тоже можно будет загрузить по аналогии с основным профилем.

Иностранные граждане получат возможность создавать обращения для получения услуг, таких как обязательная дактилоскопическая регистрация и медицинское освидетельствование. При этом предусмотрена возможность загрузки недостающих документов непосредственно во время оформления обращения.

Проверка корректности загруженных сканированных копий документов будет осуществляться через личный кабинет, а пользователи смогут вносить изменения в документы, возвращенные на доработку.

Пользователи смогут предварительно записываться на посещение «Миграционного центра» для подачи документов, а также будут получать информацию о статусе и результатах оказания услуг через ЛК, СМС и электронную почту.

На чем проводят доработку

Что касается технологического стека, в техническом задании указано, что подрядчикам предстоит работать на языках программирования высокого уровня C# и Java 8. Однако лингвистическое сопровождение системы будет обсуждаться конкретнее в ходе выполнения работ, как указано в документах.

Клиентская часть ИС должна функционировать в браузере Google Chrome версии 73.0 и выше, а серверная её часть — на основе CentOS Linux. Управление базами данных системы должно осуществляться с использованием СУБД PostgreSQL или аналогичных по своим характеристикам СУБД.

В техническом задании указано, что итоговый перечень необходимого ПО будет составлен уже на этапе технического проектирования системы.