В миграционном центре в Сахарово ускорили мобильный интернет

Посетителям и сотрудникам Многофункционального миграционного центра в Сахарово стал доступен более быстрый мобильный интернет. Теперь пользователи могут пересылать документы и совершать видеозвонки на скорости 127 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора расширили частотный ресурс телеком-оборудования в миграционном центре за счёт внедрения высокочастотных диапазонов более чем вдвое. Благодаря этому удалось нарастить объем трафика до 140 Гб/ч. Более того, на всей площади миграционного центра (50 тыс. кв. м) работают около 70 антенн, обслуживающих, в том числе зоны ожидания, залы обслуживания и служебные помещения. Используемая в телеком-оборудовании технология многопоточной передачи данных MIMO 2×2 позволяет поддерживать стабильное соединение при постоянной нагрузке на сеть.

Теперь во время ожидания или приёма посетители миграционного центра могут оставаться на связи, пользоваться мессенджерами и онлайн‑сервисами, загружать и отправлять документы. А сервис VoLTE позволяет совершать звонки при помощи мобильного интернета, параллельно скачивая и загружая файлы с того же устройства.

«Сотрудники миграционного центра в Сахарово ежедневно помогают оформить документы и решить бюрократические вопросы тысяч человек. Нам было важно обеспечить центр стабильным и быстрым интернетом, чтобы посетители могли быстрее получать помощь», — отметил Виктор Югай, директор московского отделения «МегаФона».

Многофункциональный миграционный центр начал работу в 2015 г. как единая площадка для предоставления госуслуг иностранным гражданам в столице. Здесь можно получить патент на работу, пройти медосвидетельствование, дактилоскопию, оформить регистрацию и другие документы.

