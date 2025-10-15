Российский изобретатель, требовавший запретить iPhone в России, бесповоротно проиграл патентный спор с Apple

Верховный суд России отобрал у изобретателя Арташеса Икономова патент на устройство «Мобильный телефон с экстренной связью». С его помощью он годами судился с Apple в стремлении запретить iPhone в России. Жалоба с переменным успехом переходила из одной инстанции в другую – в ВС она пришла из Суда по интеллектуальным правам, который ранее подтвердил аннулирование патента Икономова.

Икономов к успеху шел. Не получилось

Российский изобретатель Арташес Икономов лишился патента на свое устройство «Мобильный телефон с экстренной связью» по решению Верховного суда России, пишет газета «Взгляд». Ранее аналогичное решение принял Суд по интеллектуальным правам, но Икономов посчитал, что может попытать счастья в Верховном суде.

Икономов – изобретатель из Москвы, который при помощи своего патента пытался запретить iPhone в России. Он годами доказывал, что Apple украла его наработки и на его основе создала свои iPhone. Свой патент он получил в 2013 г.

Икономов требовал запретить Apple продавать линейку смартфонов iPhone с функцией «Экстренный вызов – SOS», утверждая, что это нарушает его исключительные права. Вместе с этим он стремилcя заставить американскую компанию выплатить ему 295 млрд руб.

По мнению изобретателя, в iPhone 5S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XR, iPhone SE, iPhone 11 и iPhone 12 с соответствующей функцией используются все признаки полезной модели без его согласия. Все перечисленные модели привозились в Россию «в белую», то есть без параллельного импорта.

Разворот на 180

Икономов судился с Apple как минимум с 2019 г. Согласно картотеке Суда по интеллектуальным правам, Apple подала иск против Икономова 8 ноября 2019 г., и причиной тому был как раз патент изобретателя – компания хотела аннулировать его.

Номер дела – СИП-931/2019. Согласно картотеке суда, непосредственный ответчик по этому делу назначен не был.

10 июня 2020 г. суд встал на сторону Икономова, но спустя три с половиной года, в декабре 2023 г., история приняла новый оборот. На тот момент в Роспатенте началось рассмотрение очередного запроса Apple об аннулировании прав Икономова на свое изобретение Корпорация заявляла, что использует исключительно технологии собственной разработки, с чем Икономов был в корне не согласен.

Это рассмотрение завершилось не в пользу Икономова. В начале июня 2024 г., спустя ровно четыре года с момента вынесения первого судебного вердикта, Роспатент принял решение удовлетворить требование Apple и аннулировать патент Икономова на мобильный телефон с экстренной связью. Такое решение было принято, в том числе, с учетом истечения срока действия патента с 2013 г. до конца 2023 г.

Свою лепту в разгром Икономова в Роспатенте внесла и сама Apple. Ее представители не только утверждали, что в его изобретении нет ничего нового, но и открыто называли его «патентным троллем».

Последняя попытка

Икономов не стал мириться с решением Роспатента и направился с апелляцией прямиком в Суд по интеллектуальным правам, который ранее уже вставал на его сторону. Однако на этот раз что-то пошло не так, и суд вынес новый вердикт, но теперь уже в пользу Apple.

Суд согласился с решением Роспатента об аннулировании патента изобретателя на мобильный телефон с экстренной связью. Вердикт был вынесен в конце января 2025 г.

Икономову оставалось лишь обратиться в Верховный суд России, что он и сделал, подав в него жалобу на решение Суда по интеллектуальным правам. Однако его ждало поражение – Верховный суд отклонил кассационную жалобу изобретателя и поддержал отмену его патента.

Рассмотрением заявления Икономова занимался судья Верховного суда Владимир Попов. Как пишет газета «Взгляд», он «не нашел оснований для пересмотра дела».

Инженер или бизнесмен

Соперник Apple в суде – это Арташес Валерьевич Икономов. По информации сервиса «Контур.Фокус» он или его полный тезка в период с 2003 по 2009 гг. основал в Москве и Амурской области в общей сложности шесть компаний с уставным фондом от 10 тыс. руб. до 16,7 тыс. руб.

Лишь одно из них («Медиа Брок») в той или иной степени имело отношение к ИТ (род деятельности – розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая интернет). Все шесть компаний на момент публикации материала были ликвидированы.

Также Икономов трижды регистрировал ИП – в 2004 и 2009 гг. (ликвидированы, основной вид деятельности – сдача внаем собственного недвижимого имущества и торговля) и 25 января 2019 г. (ликвидировано в феврале 2021 г., основной вид деятельности – аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав.

В дополнение к патенту на «Мобильный телефон с экстренной связи» у полного тезки Арташеса Валерьевича Икономова есть, по данным поиска по патентам «Яндекса», еще более 30 патентов, выданных в период с 2010 г. по настоящее время. Большую их часть он получил в 2013 и 2014 гг. и среди них есть, к примеру, «Способ проверки подлинности товаров или услуг» (номер патента 2643503) и «Устройство идентификации личности» (139246).