В Москве и Подмосковье начался эксперимент по учету мигрантов через мобильное приложение

В Москве и Московской области с 1 сентября 2025 г. стартует эксперимент по учету местонахождения иностранных граждан, приехавших в Россию для работы, через приложение. В переспективе экспериментальный режим призван заменить действующий порядок миграционного учета.

Эксперимент по учету мигрантов

С 1 сентября 2025 г. в Москве и Московской области вводится обязательное приложение для мигрантов «Амина», пишет ТАСС. Этот новый цифровой сервис для миграционного учета предназначен для иностранных граждан, прибывающих в Россию в безвизовом порядке для осуществления трудовой деятельности.

По информации «Многофункционального миграционного центра» (ММЦ) Сахарово, обязательная установка приложения распространяется на трудовых мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины. Прохождение миграционного учета в столичном регионе будет возможно только через использование «Амина».

Мигранты должны будут с 1 сентября 2025 г. установить приложение самостоятельно. Для авторизации в «Амина» необходима действующая карта иностранного гражданина, которую оформляют в ММЦ Сахарове. В случае ее утери авторизация возможна по паспортным данным.

Приложение автоматически собирает данные о геолокации пользователя. Если информация не обновляется более трех рабочих дней, мигрант получает уведомление о необходимости подтвердить адрес проживания или сообщить о смене места жительства. Нарушение правил учета может привести к снятию с регистрации и включению в реестр контролируемых лиц.

Разработчиком мобильного приложения является государственное казенное учреждение города (ГКУ) Москвы «Информационный город». Со слов разработчиков приложения, со временем в «Амина» появятся дополнительные ИТ-сервисы — оплата патента, запись на прием в ММЦ и другие услуги для мигрантов в России.

Загрузка приложения

Скачать приложение «Амина» можно только в одном официальном источнике — российском магазине приложений RuStore.

Поиск в Google Play или Apple App Store не даст результата или приведет к загрузке неофициальных приложений, не имеющих отношения к миграционному учёту. Использование неофициальных источников опасно, так как может привести к краже личных данных или установке вредоносного программного обеспечения (ПО).

«Амину» можно установить на устройства с операционными системами (ОС) Android 7.0 и выше, а также с Harmony OS 3 от китайской компании Huawei, следует из инструкции для новых пользователей магазина приложений. У приложения более 300 тыс. скачиваний на 1 сентября 2025 г. Его рейтинг – 4,0 на основе свыше 2147 оценок.

Цифровая регистрация

Как писал CNews, в июне 2025 г. Правительство России запустило многоязычное мобильное приложение ruID, через которое мигранты могут подать заявку на въезд в страну, проверить наличие ограничений на въезд и создать цифровой профиль для получения государственных услуг.

Согласно новым правилам, за 72 часа до въезда в Россию необходимо будет пройти регистрацию через мобильное приложение «Госуслуги RuID». После подачи заявки пользователь получает индивидуальный QR-код, который предъявляется на границе. Для регистрации нужно создать личный кабинет в приложении, загрузить фотографию и персональные данные, а также указать предполагаемые даты пребывания в стране. В экстренных случаях, таких как болезнь или смерть близкого родственника, заявление можно подать минимум за четыре часа до прибытия.

По информации Федеральной миграционной службы (ФМС) России, от цифровой регистрации освобождаются граждане Белоруссии, дети младше шести лет, а также иностранцы, въезжающие по визе или на основании разрешения на временное проживание либо вида на жительство. Для детей в возрасте от шести до 18 лет заявление подают родители или законные представители — при условии, что у них уже есть действующее цифровое разрешение на въезд.

Услуги связи мигрантам без биометрии ограничат

В России начинают отключать мобильную связь мигрантам без биометрии, об этом CNews сообщили представители Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России 1 июля. Полностью неактивные номера отключат сразу, а по остальным сначала ограничат международные звонки и интернет.

С 1 июля 2025 г. операторы связи начнут поэтапно отключать мобильные номера иностранных граждан, не зарегистрировавших биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС). С начала 2025 г. новые договоры связи для мигрантов заключаются только при наличии биометрии, а ранее оформленные SIM-карты должны были быть переоформлены до 1 июля 2025 г.

Биометрия — это метод идентификации человека на основе его уникальных биометрических характеристик. У каждого человека индивидуальны голос, черты лица, цвет глаз или узоры вен на ладонях, что делает биометрические данные практически неподдельными и устойчивыми к потере.

Номера, неактивные более трех месяцев на 1 июля т.е. с апреля 2025 г., будут отключены сразу. Для активных номеров сначала ограничат международную и междугороднюю связь, снизят скорость интернета, а через 30 дней полностью отключат. В течение этого времени можно успеть переоформить договор и не потерять мобильный номер.

Много нарушителей закона

В России находится значительное количество мигрантов, большинство из которых являются гражданами стран бывшего Союза Советских Социалистических Республик (СССР), включая Украину, Узбекистан, Таджикистан, Грузию, Армению. Как предупреждал CNews, миграция оказывает влияние на различные сектора российской экономики, такие как строительство, жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), логистика и сфера услуг.

В 2024 г. наблюдался рекордный приток мигрантов в Россию. Около 6,3 млн мигрантов прибыли в Россию в 2024 г., половина из них — с целью трудоустроиться, заявила начальник главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел (МВД) Валентина Казакова. Основная доля иностранных граждан — уроженцы Узбекистана (23,3%), 16,7% — Таджикистана, 10,4% — Киргизии, 9,5% — Белоруссии.

По данным МВД, в 2024 г. из страны были выдворены или депортированы рекордные 190,2 тыс. человек (на 31,1% больше, чем в 2023 г.). Из них 157 тыс. мигрантов вынужденно покинули страну из-за нарушений российского законодательства (+44,6%) по сравнению с 2023 г.