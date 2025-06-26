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Приложение для иностранцев ruID доступно для скачивания

Запущено новое мультиязычное мобильное приложение для иностранцев ruID. С его помощью можно подать заявление о въезде в Россию, проверить ограничения на въезд и сформировать цифровой профиль для получения госуслуг в нашей стране. Скачать приложение можно в RuStore, Google Play, AppGallery и App Store. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

На каких языках доступно приложение: английский, армянский, казахский, киргизский, русский, таджикский, узбекский.

Как подать заявление о безвизовом въезде в Россию

Зарегистрироваться в ruID. Для этого потребуется ваша электронная почта, российский номер телефона указывать не обязательно.

Не позднее, чем за 72 часа до въезда в Россию указать цель поездки и свои данные. В исключительных случаях проинформировать о визите можно за 4 часа до пересечения границы.

Сфотографироваться. Сделать фото документа, удостоверяющего личность. Записать голос. Дождаться проверки данных.

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Заявление могут не оформлять граждане Белоруссии, дети до 6 лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных в России и члены их семей.

Что происходит на границе

Данные из заявления проверяются. Формируется цифровой профиль иностранного гражданина. Создаются СНИЛС и стандартная учетная запись «Госуслуг», которые пригодятся, например, для оформления российской сим-карты. Постепенно будет расширяться перечень услуг, доступных внутри страны.

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