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Казакова Валентина


УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 Мигрантам без биометрии в России начинают поэтапно отключать мобильную связь 1
17.06.2022 Официально: Проект российских электронных паспортов заморожен 1
02.02.2022 Власти начали готовить гигантскую ИТ-систему к работе с электронными паспортами 1
27.12.2021 Электронные паспорта россиянам начнут выдавать в январе 2023 года 1
29.01.2013 Защитил ли новый ФЗ персональные данные? 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Казакова Валентина и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1050 2
IBM - International Business Machines Corp 9481 1
Восход ФГБУ НИИ 661 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1514 1
Superjob - Суперджоб 630 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 9 1
ФосАгро 132 1
Резонанс НПП 375 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 591 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3373 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12173 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 346 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3247 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3040 1
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Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 87 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5086 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3443 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2215 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2838 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5605 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 226 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53690 3
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1072 3
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 714 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21296 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8128 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12435 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2563 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12929 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68982 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21146 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7792 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30776 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29447 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13048 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2407 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8164 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32247 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  689 1
Электронный документ - Electronic document 1492 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4142 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 129 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 956 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 115 1
Apache ActiveMQ 31 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1362 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 494 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1471 1
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Чернышенко Дмитрий 573 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44457 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3047 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7800 2
Казахстан - Республика 5675 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 429 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17579 1
Украина 7686 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17978 1
Индия - Bharat 5564 1
Европа 24426 1
Южная Корея - Республика 6746 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53028 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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