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Казакова Валентина
УПОМИНАНИЯ
Казакова Валентина и организации, системы, технологии, персоны:
|InfoWatch - Инфовотч 1050 2
|IBM - International Business Machines Corp 9481 1
|Восход ФГБУ НИИ 661 1
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1514 1
|Чернышенко Дмитрий 573 3
|Шадаев Максут 1063 3
|Касперская Наталья 299 2
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Шередин Роман 26 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Волков Алексей 51 1
|Кургузов Иван 7 1
|Гарбузов Георгий 2 1
|Зайцев Сергей 25 1
|Макеев Сергей 1 1
|Маслов Олег 12 1
|Сухарев Сергей 11 1
|Головлев Павел 12 1
|Луцкий Алексей 3 1
|Поихало Владимир 21 1
|Деришев Константин 1 1
|Тимохин Игорь 2 1
|РИА Новости 951 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11324 1
|Forbes - Форбс 868 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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