Электронные паспорта россиянам начнут выдавать в январе 2023 года

Власти в очередной раз перенесли сроки начала выдачи электронных паспортов – пластиковых карт размером с кредитку, которые заменят обычный бумажный документ. Процесс должен был начаться к декабрю 2021 г. Позже его перенесли на 2022 г., а теперь представители МВД и вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявляют, что выдача смарт-карт начнется в январе 2023 г. С их слов, россияне очень хотят поменять бумажный паспорт на пластиковый, однако результаты опросов населения говорят об обратном.

Придется еще немного подождать

Начало перехода от бумажных паспортов к электронным в России отложен в очередной раз. Как сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, теперь выдача новой версии главного документа гражданина перенесена на 2023 г.

Причины, по которым были сорваны предыдущие сроки начала цифровизации паспортов в России Валентина Казакова уточнять не стала. Как сообщал CNews, первые электронные паспорта должны были быть выпущены не позднее 1 декабря 2021 г. Такие сроки в ноябре 2020 г. установили сперва представители МВД, а затем и лично глава Минцифры Максут Шадаев.

Со слов Казаковой, возможность получить электронный паспорт вместо бумажного получат граждане в возрасте от 14 лет. При этом выдача классической версии документа прекращена пока не будет, что делает электронный паспорт лишь опцией, от которой можно будет отказаться.

Новшество не для всех

На первом этапе электронные паспорта будут доступны лишь крайне незначительному количеству россиян. Как сообщила Валентина Казакова, оценить возможности удостоверения личности в формате пластиковой карточки смогут менее 0,001% населения страны.

Новый паспорт гражданина России, вероятнее всего, будет выглядеть так

Поначалу электронные паспорта получат «не менее 100 тыс.» россиян, заявила Казакова. Она добавила, что с юридической точки зрения такие паспорта будут такой же статус, что действующие бумажные.

Воспользоваться возможностью отказаться от бумажного паспорта в пользу пластикового на начальном этапе цифровизации главного документа гражданина смогут жители далеко не всех регионов России. Как сообщил РИА «Новости» российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко, право выбора будет предоставлено лишь жителям Москвы, Подмосковья и Татарстана. По какому принципу проходил отбор регионов, Чернышенко не уточнил, добавив лишь, что выдача электронных паспортов начнется в январе 2023 г.

Вице-премьер повторил слова Казаковой о сохранении возможности выбора между электронным паспортом и классическим бумажным.

Мнение власти и мнение народа

По прогнозам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, большинство россиян выберут именно электронный документ. Однако он не объяснил, что побудит россиян отказаться от привычной формы документа.

Валентина Казакова тоже утверждает, что интерес россиян к электронному паспорту высок. Статистика, тем не менее, говорит о прямо противоположном.

В конце августа 2021 г. CNews писал об исследовании портала SuperJob, которое показало, что подавляющему большинству россиян совершенно не интересны электронные паспорта. Лишь трое из 10 граждан готовы отказаться от бумажного документа в пользу пластикового.

В опросе SuperJob, проходившем в августе 2021 г., участвовало 1600 россиян старше 18 лет из 390 российских населенных пунктов России. 41% из них наотрез отказались менять свой бумажный паспорт на пластиковую смарт-карту. 28% не смогли определиться с мнением на этот счет. 31% пока еще рассматривают возможность перехода на новый тип удостоверяющего личность документа.

В начале сентября 2021 г. решительно против электронных паспортов высказалась лично президент группы InfoWatch Наталья Касперская. Она заявила, что такие паспорта являются угрозой всероссийских масштабов.

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По словам Касперской, замена бумажного паспорта на электронный влечет за собой угрозу массовых подделок. «Вот мы пользуемся больше 60 лет (бумажными; – прим. CNews) паспортами, и да, существуют методы подделок. Но они же не массовые. А здесь будут массовые», – отметила Наталья Касперская.

«Никто <…> не объясняет нужность (внедрения электронных паспортов; – прим. CNews). Понимаете, просто говорят, что надо, потому что надо», – заявила президент InfoWatch.

Со слов Касперской, реализация в стране идеи электронных паспортов в виде пластиковой карты с впаянным в нее микрочипом, пока не имеет объяснения. «Цифровизация ради цифровизации», – резюмировала она.

Новым паспортам – новые сроки

Идею по всероссийскому переходу к электронным паспортам власти вынашивают с I квартала 2013 г. По прошествии почти девяти лет процесс по-прежнему находится на одном из начальных этапов.

Первоначально власти намеревались организовать выдачу пластиковых паспортов с января 2015 г. и прекратить выпуск бумажных с 2025 г. Недействительными их планировалось признать к 2030 г. Однако уже в сентябре 2013 г. сроки начала выдачи новых паспортов перенесли на начало 2016 г.

Прототип будущего паспорта был готов в августе 2014 г. и представлял собой пластиковую карту размером с кредитку (86х54 мм). Лицевая сторона нового паспорта содержала фото владельца и базовую информацию о нем – ФИО, дату и месту рождения, половую принадлежность. Здесь же указывались срок действия паспорта, дата его выдачи, серия и номер. Внутри пластика власти предлагали размещать микрочип с этой же информацией в цифровом виде.

В итоге в 2016 г. выдача электронных паспортов в России не началась, как и в последующие годы. В ноябре 2020 г. представители МВД заявили, что процесс будет запущен не позднее декабря 2021 г., и Максут Шадаев подтвердил это. Однако на 27 декабря 2021 г. смарт-карт на руках у россиян по-прежнему нет.

В октябре 2021 г. глава Минцифры Максут Шадаев озвучил новые сроки начала перехода к цифровым паспортам. Он заявил, что возможность обменять свой бумажный паспорт на электронный россияне получат до конца 2022 г., добавив, что эта опция станет доступна жителям трех регионов, но не уточнив, каких именно.

«Я очень надеюсь, что до конца следующего года (2022 г.; – прим CNews) мы в трех субъектах России сможем уже начать выдавать новый паспорт», – сказал министр в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

Судя по всему, прогнозам Шадаева сбыться не суждено. Валентина Казакова и Дмитрий Чернышенко утверждают, что процесс перехода начнется в январе 2023 г., и пока нет никаких гарантий, что сроки не будут сдвинуты в очередной раз.