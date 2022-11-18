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Федеральный закон 261-ФЗ Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности



18.11.2022 Романтика в сети: за последний год спрос на сервисы для знакомств в онлайне увеличился на 68% 1
11.10.2022 НИУ ВШЭ: объем валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики составил 4,8 трлн рублей 1
30.08.2022 Поставки серверов в Россию упали в 5 раз 1
26.07.2022 «Мерлион» и «Ситилинк» стали полностью российскими компаниями 1
01.07.2022 Более 260 тыс. заявлений в первый класс подано через «Госуслуги» 1
11.06.2022 Посещаемость турсайтов выросла почти вдвое, выяснил «билайн» 1
09.06.2022 OCS Distribution возглавила рейтинг крупнейших российских ИТ-компаний по версии CNews 1
31.05.2022 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний выросла на 17,8% 1
20.04.2022 В сфере ИТ оказалось больше всего самозанятых специалистов 1
04.02.2022 «Триколор» подвел итоги работы в 2021 году 1
24.11.2021 Город в Удмуртии задает новые стандарты цифровизации в области водоснабжения 1
10.11.2021 Выручка Check Point увеличилась на 5% до $534 млн по итогам III квартала 2021 года 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
19.03.2021 Xiaomi везет в Россию смартфон, который можно сломать пополам руками. Цена, видео 1
29.01.2021 Huawei представит новые продуктовые категории на российском рынке 1
27.11.2020 EPAM готовит новый штурм фондовых рынков США 1
02.11.2020 HyperX выпустила USB-микрофон SoloCast 1
30.10.2020 Varonis Systems показала рост выручки на 17% в третьем квартале и приобрела Polyrize 1
11.09.2020 Экосистема Honor развивается с новыми версиями HarmonyOS 2.0, EMUI 11 и HMS 1
11.09.2020 Экосистема HMS помогает разработчикам создавать цифровое будущее 1
10.09.2020 Huawei работает с партнерами для улучшения экосистемы приложений AppGallery 1
10.09.2020 Huawei представила новые возможности умной универсальной экосистемы 1
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
17.06.2020 Сбербанк готов заплатить Java-разработчикам 3 миллиарда рублей 1
17.01.2020 ДИТ Москвы потратит почти миллиард на иностранные ПК и ПО 1
20.12.2019 «Актион-МЦФЭР» представил новый облачный продукт для корпоративного образования 1
30.07.2019 «Сердце Рунета» потратит на облачную платформу больше трех миллиардов из-за «стремительного роста» 1
29.05.2019 НР обновила линейку устройств премиального класса 1
24.05.2019 Годовая выручка Lenovo выросла на 12,5% и составила рекордные $51 млрд 1
14.05.2019 «Сердце Рунета» закупает зарубежное «железо» и ПО на 8 миллиардов 1
18.10.2018 Два миллиарда устройств уязвимы перед угрозой Blueborne, открытой год назад 1
09.06.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
26.02.2018 Ребрендинг салонов «Евросети» обойдется «Билайну» в 3 миллиарда 1
31.10.2017 Orange подписывает соглашение о приобретении компании Business & Decision 1
04.10.2017 Минпромторг решил, кому дать 900 млн на развитие ГЛОНАСС, и не нашел, кому дать еще столько же 1
28.09.2017 «Ангстрем» не смог наказать «Аквариус» за срыв двухмиллиардного контракта с Минобороны 1
14.03.2017 Занявшаяся ветряками «дочка» «Росатома» запустила трехлетний проект на «1С» 1
31.01.2017 В России стартуют продажи десктопа HP в необычном форм-факторе. Фото 1
23.01.2017 Kupibilet.ru автоматизировал выплаты компенсаций за задержки авиарейсов 1

Публикаций - 174, упоминаний - 174

Федеральный закон 261-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5585 3
Лаборатория Числитель 3 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1780 1
Merlion - Мерлион 505 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1819 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 138 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7344 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5975 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3384 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2395 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2458 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4703 3
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8445 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3838 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3361 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации 1423 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7918 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 2998 2
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 822 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь 1025 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5173 1
Microsoft Office 3426 2
Google Play - Google Store - Android Market 2915 2
Apple - App Store 2584 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1338 1
Россия - РФ - Российская федерация 122289 86
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50101 31
Германия - Федеративная Республика 11998 13
Америка Латинская 1681 3
Америка Северная 2830 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 436 1
Россия - СФО - Кемеровская область 718 1
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3559 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4627 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8988 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7581 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10625 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 980 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 211 1
Counterpoint Research 73 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1214655, в очереди разбора - 888283.
Создано именных указателей - 108217.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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