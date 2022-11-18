Федеральный закон 261-ФЗ Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
Федеральный закон 261-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5585 3
|Лаборатория Числитель 3 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1780 1
|Merlion - Мерлион 505 1
|Microsoft Office 3426 2
|Google Play - Google Store - Android Market 2915 2
|Apple - App Store 2584 1
|Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1338 1
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