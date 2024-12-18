Intelvision Интелвижен Групп
Группа компаний INTELVISION - участник рынка цифровизации и автоматизации зданий
Intelvision и организации, системы, технологии, персоны:
|Федоров Виталий 5 4
|Лебедев Артемий 99 2
|Добровольский Юрий 6 2
|Шокель Антон 2 2
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Долин Евгений 9 1
|Бурцев Леонид 1 1
|Афанасьева Оксана 2 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Геклер Алена 28 1
|Хитров Михаил 25 1
|Гутман Виктор 17 1
|Смородин Геннадий 16 1
|Иванов Даниил 8 1
|Тиманов Александр 5 1
|Волкинд Яков 1 1
|Симиютин Петр 1 1
|Бочаров Виктор 3 1
|Пак Андрей 1 1
|Сиваев Сергей 2 1
|Чупров Владимир 4 1
|Ландо Татьяна 1 1
|Чубайс Анатолий 212 1
|Воробьёв Алексей 8 1
|Пасеков Владимир 24 1
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