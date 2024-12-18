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Intelvision Интелвижен Групп

Intelvision - Интелвижен Групп

Группа компаний INTELVISION - участник рынка цифровизации и автоматизации зданий


18.12.2024 Компания Intelvision представила два новых продукта для цифровизации зданий 1
28.10.2024 Intelvision и Letit запустили инновационный проект по созданию единой цифровой среды в клубном доме Logos 1
25.10.2024 Intelvision и Letit запустили проект по созданию единой цифровой среды в клубном доме Logos 1
03.09.2024 Intelvision разработала платформу диспетчеризации инженерных систем и автоматизации зданий второго поколения 1
23.12.2010 Российским компаниям вручены национальные премии в области автоматизации зданий 1
30.11.2010 Окончен прием заявок на лучший проект в области оснащения современных зданий HI-TECH BUILDING AWARDS 2010 1
17.11.2010 Обзор за неделю: Россиянам не нужна энергоэффективность 1
12.11.2010 Застройщики и подрядчики не заинтересованы в строительстве «умных» зданий 1
22.06.2010 Обзор за неделю: "умные" дома ждут инноваций 1
16.06.2010 «Комстар» и «Интелвижен» займутся интеллектуальными зданиями 1
20.04.2010 ПО для «умного» дома получило логотип “Compatible with Windows 7” 1
12.04.2010 Intelvision представит новую линейку систем домашней автоматизации SmartUnity 1
17.06.2008 Intelvision выпустил IP-SmartUnity 1
20.05.2008 Intelvision выпустил решение для «умного дома» 1
30.01.2008 Компьютер понял русский разговорный 1
28.11.2007 Sfitex 2007: системы безопасности освоили GSM 1
15.11.2007 В Санкт-Петербурге прошла конференция «ПТА. Интеллектуальное здание» 1
15.11.2007 «АТМ-Интеллект» завоевал первую премию на выставке Sfitex-2007 1
07.11.2007 29 ноября откроется выставка Home Interactive Technologies 1
16.10.2007 29 ноября откроется выставка HiT: Home Interactive Technologies 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Intelvision и организации, системы, технологии, персоны:

Beckhoff - Beckhoff Automation 38 6
Ростех - Автоматика Концерн 1639 5
Samsung Electronics 10255 2
Nvidia Corp 3487 2
Apple Inc 12101 2
Nintendo 755 2
Sony 6544 2
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 2
Унисервис 6 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Sharp Corporation 1041 2
ИТРИУМ СПб - itrium 8 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 124 2
Polymedia - Полимедиа 138 2
Bang&Olufsen - B&O 137 2
iHome 8 2
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 39 2
InFocus 70 2
Новый диск 956 2
БИТ - Банковские информационные технологии 4 2
ORSiO 9 2
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 2
Schneider Electric 575 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Microsoft Corporation 24625 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
PERCo 15 1
Philips 2053 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 289 1
Konica Minolta - Mobotix 33 1
АЛПРО 2 1
Gigabyte Technology 364 1
Питерская группа связистов 434 1
Crestron 100 1
Verisign 357 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Kingston Technology 198 1
HID Global 117 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 3
Студия Артемия Лебедева 97 2
Викинг 2 2
Союзпетрострой СРО 3 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 126 1
Экспотроника ВК 40 1
ЛПА НПК - ЛенПромАвтоматика НПК 4 1
Астория 9 1
Равелин 5 1
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 1
ОНЭКСИМ ГК 46 1
ЧЭСК - Чувашская энергосбытовая компания 3 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 46 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
РАСС ОФСОО - Российская ассоциация спортивных сооружений - Общероссийская общественная организация 2 1
Greenpeace - Гринпис 128 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 9
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 6
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 5
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10136 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 3
ASHRAE BACnet - Building Automation and Control network - сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления 68 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 157 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2192 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 2
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 654 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 2
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 950 2
LonWorks - local operating network - сетевая платформа 38 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Intelvision SmartUnity 4 4
Intelvision DigiBMS 3 3
Google Android 13994 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 2
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 77 2
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 2
ITV Face-интеллект 6 2
Linux OS 9937 2
Intelvision DigiTwin 2 2
Microsoft Windows 7 1979 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
Apple iPod Touch 745 1
Apple iPod 1537 1
Microsoft Windows Embedded 197 1
Vocord Avantpost 9 1
Microsoft Windows 15657 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
Apple iPhone 6 4862 1
ИТРИУМ СПб - itrium soft 2 1
NVision Барьер 648 1
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 22 1
IBM Tivoli 281 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 131 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 27 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
ЦРТ Руссограф 3 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 1
ARC Informatique - PcVue SCADA 4 1
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 55 1
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT 72 1
Gira FacilityServer 3 1
Gira HomeServer 5 1
Федоров Виталий 5 4
Лебедев Артемий 99 2
Добровольский Юрий 6 2
Шокель Антон 2 2
Медведев Дмитрий 1654 1
Долин Евгений 9 1
Бурцев Леонид 1 1
Афанасьева Оксана 2 1
Кочетков Владислав 248 1
Геклер Алена 28 1
Хитров Михаил 25 1
Гутман Виктор 17 1
Смородин Геннадий 16 1
Иванов Даниил 8 1
Тиманов Александр 5 1
Волкинд Яков 1 1
Симиютин Петр 1 1
Бочаров Виктор 3 1
Пак Андрей 1 1
Сиваев Сергей 2 1
Чупров Владимир 4 1
Ландо Татьяна 1 1
Чубайс Анатолий 212 1
Воробьёв Алексей 8 1
Пасеков Владимир 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
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Германия - Федеративная Республика 12682 3
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 2
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СРО - саморегулируемые организации 95 2
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 373 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
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Российская газета 270 1
CNews Северо-Запад 24 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 41 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 2
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