Intelvision внедряет сервисы Getvalet на платформе цифрового здания DigiBMS

Intelvision выбрала Getvalet для расширения функционала DigiBMS сервисами, которые напрямую влияют на клиентскую ценность и лояльность резидентов, а также на рентабельность управляющей компании (доход с каждой транзакции). Теперь в экосистему DigiBMS входят такие сервисы как управление парковкой, мойкой, заправкой/зарядкой автомобилей, маркетплейс, валет-паркинг и другие.

DigiBMS – это интегрированная цифровая платформа класса АСУЗ/BMS, предназначенная для управления и представления клиентских сервисов в рамках эксплуатации умных жилых комплексов или коммерческих зданий. Платформа является целостным решением, включающим в себя серверное программное обеспечение, мобильные приложения, веб-кабинет управляющей компании, low-code/nocode-инструменты для автоматизации процессов, что позволяет повысить прозрачность, эффективность и качество эксплуатации, оптимизацию затрат, повышение лояльности и безопасности клиентов, цифровую трансформацию всех процессов управления зданием.

«Стратегическое партнерство с Getvalet позволяет нам предложить рынку бесшовное комплексное управление инфраструктурой здания на базе DigiBMS с премиальными сервисами, создавая единую цифровую среду для резидентов и управляющих компаний», – сказал Виталий Фёдоров, CEO Intelvision.

Интеграция дополняет экосистему Intelvision, где DigiBMS выступает базовой платформой для управления технической инфраструктурой здания, а Getvalet добавляет клиентоориентированные сервисы. Практические примеры такой интеграции включают автоматическую передачу данных о свободных парковочных местах из DigiBMS в модуль парковки Getvalet, а также интеллектуальное управление зарядными станциями через интеграцию с сервисом.

На сегодняшний день доступны такие модули Getvalet как: валет-сервис – это управление парковкой, мойкой, заправкой/зарядкой автомобилей через мобильное приложение резидента и личный кабинет управляющей компании; маркетплейс – продажа товаров и услуг (например, детейлинг, шиномонтаж) с комиссией для управляющей компании; абонементы и подписки – гибкие тарифы для резидентов (например, месячный абонемент на паркинг).

Getvalet – это готовые, отработанные на практике решения, что значительно ускоряет процесс внедрения, включая онбординг персонала. Открытая API-архитектура идеально совместима с модульной структурой DigiBMS, что обеспечивает беспроблемную интеграцию без доработки кода. Интеграция поддерживает полный цикл удаленного управления и мониторинга через облачную платформу DigiBMS Cloud, или локально.

Данное комплексное цифровое решение с возможностью подключить только нужные модули будет интересно управляющим компаниям и девелоперам, работающим с объектами бизнес- и премиум-класса (жилыми комплексами, бизнес-центрами и отелями). Пользователи могут подключить модули и настроить детальные параметры подключенных сервисов по своему усмотрению, а также, менять подрядчиков без ущерба для резидентов, так как все сценарии оцифрованы и онбординг новых исполнителей минимальный.

«Getvalet и Intelvision – команда единомышленников. Мы сконцентрированы на создании лучших цифровых решений для управления недвижимостью и внедрении премиальных клиентских сервисов, обеспечивающих ежедневную заботу о наших клиентах и улучшающих их качество жизни», – отметил Илья Мокшин, CEO Getvalet.

