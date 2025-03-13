Эксперты Intelvision оценили перспективы рынка электрозарядных станций по итогам 2024 года

В последние годы в России и других странах усиливается тренд на развитие экологической повестки, включая активное внедрение электротранспорта, который становится ключевым инструментом снижения выбросов и улучшения экологической ситуации. Правительства и предприниматели по всему миру вступают в гонку за достижение углеродной нейтральности, а количество климатических проектов стремительно растет. На рынках электромобилей наблюдается устойчивый рост и прогнозируется полный переход развитых стран на электрокары через 30 лет. Прогресс в направлении электротранспорта закономерно наращивает спрос на зарядную инфраструктуру. Аналитики ИT-компании Intelvision провели исследование рынка электрозарядных станций и оценили динамику развития данной отрасли. Об этом CNews сообщили представители Intelvision.

Прогресс и прогноз рынка электрокаров В 2023 г. мировое производство электромобилей достигло более 10 млн единиц. Это на 35% больше, чем в 2022 г. Такой результат стал очередным рекордом для отрасли. По итогам 2023 г. общее количество легковых электромобилей в России, по данным ГИБДД, выросло на 75%, достигнув 39,7 тыс. Количество зарегистрированных электромобилей в третьем квартале 2024 года достигло 50,6 тыс., что составляет лишь 0,11% от общего числа легковых автомобилей в стране.

Прогноз производства электромобилей в России к 2030 г. весьма амбициозен. Согласно стратегической инициативе Правительства Российской Федерации, доля электромобилей должна составить не менее 10% от общего объема выпускаемых транспортных средств. Совокупное количество электромобилей к концу 2024 г. оценивается как 75,7 тыс., что на 90,7% больше показателей 2024 г. В целом российский рынок электромобилей в настоящий момент находится в стадии становления с потенциалом дальнейшего роста, который, в свою очередь, будет зависеть от ускорения внедрения зарядной инфраструктуры.

В 2023 г. обеспеченность зарядными станциями составила семь электромобилей на одну зарядную станцию. На данный момент специалисты делят эти станции на так называемые «медленные» (до 44 кВт/ч) и «быстрые», которые позволяют зарядить 90% батареи электромобиля за 20 минут, обеспечивая мощность около 150 кВт/ч.

В течение 2024 г. доля «медленных» станций постепенно увеличивалась: в I полугодии на долю «медленных» ЭЗС приходилось 64,5%, на долю «быстрых», соответственно, 35,5%. К концу 2024 года доля «медленных» выросла до 66,5%.

Стратегия зарядной инфраструктуры

Стоит отметить, что основной движущей силой роста количества электрозаправочных станций остаются государственные меры поддержки. В частности, власти субсидируют до 60% стоимости зарядных станций и до 30% затрат на зарядку. Это стимулирует бизнес к развитию зарядной инфраструктуры, однако плотность станций все еще недостаточна, особенно в регионах.

К 2030 г., согласно стратегии развития электромобилей, Правительство Российской Федерации планирует построить более 72 тыс. зарядных станций, из которых не менее 28 тыс. – «быстрые» зарядные станции. Реализация таких планов значительно улучшит доступность зарядной инфраструктуры по всей стране. Однако наличие 72 тыс. зарядных станций в 2030 году при условии автопарка с 1,4 млн электроавтомобилей, согласно сбалансированному сценарию развития инфраструктуры электрозарядных станций в 2030 г., не решает проблему доступности ЭЗС в России полностью.

Для обеспечения данного количества электромобилей, учитывая, что на 10 электромобилей нужна одна электрозарядная станция, а 60% из них являются «медленными», необходимо к 2030 году иметь 144 тыс. зарядных станций. В период с 2024 по 2030 гг. при базовом сценарии количество зарядных станций в России увеличится почти в восемь раз: до 72 тыс. Из них 28 тыс., или 39% от общего количеств электрозаправочных станций – «быстрые», а ежегодный темп прироста в стране составит 40%.

К концу 2024 г. обеспеченность электрозаправочными станциями оценивается 8-10 электроавтомобилей на одну станцию, что реализует эффективную рациональную нагрузку и, при условии расположения ЭЗС в различных местах на территории России, улучшит доступность зарядной инфраструктуры по всей стране.

Потребители услуг рынка электрозаправочных станций

Что касается основных потребителей услуг по продаже, установке и обслуживанию зарядных станций для электромобилей, то их можно сегментировать в виде следующих ключевых групп: частные пользователи, коммерческие организации, автозаправочные станции (АЗС), девелоперы и застройщики, управляющие компании и ТСЖ, автопарки и логистические компании, государственные организации.

Потребности этих сегментов существенно отличаются по уровню сервиса, требованиям к инфраструктуре и поддержке. Частные пользователи больше ориентированы на удобство и цену, а корпоративные клиенты – на надежность, возможность масштабирования и интеграцию с другими системами.

Правила зарядной инфраструктуры для застройщиков

По данным аналитического агентства «Автостат», в августе 2024 г. для Москвы утвердили новые правила размещения зарядной инфраструктуры при строительстве и реконструкции городских объектов, например, парковок у новых и реконструируемых жилых зданий, АЗС, коммерческих зданий и др. В связи с этим теперь нужное количество ЭЗС и инфраструктуры застройщику будет известно заранее.

По новым правилам застройщикам необходимо: 5% парковочных мест оборудовать зарядными станциями; к 25-100% парковочных мест (в зависимости от типа объекта) подвести инженерную инфраструктуру для будущего подключения зарядных станций.

Таким образом, стратегия развития инженерно-коммунальной инфраструктуры гарантирует обеспечение как текущих, так и перспективных потребностей москвичей и бизнеса в электричестве, газе, тепле и воде, а также адаптацию городской инфраструктуры к наступающей эпохе электрокаров.

Зарядные станции на территории жилых комплексов в России могут быть как публичными, так и непубличными, в зависимости от их расположения и предназначения.

Публичные зарядные станции — это зарядные точки, которые доступны для общего пользования, обычно расположенные на парковках, в общественных местах, торговых центрах и т. д. Эти станции могут быть использованы любыми владельцами электромобилей.

Непубличные зарядные станции — это зарядные устройства, которые устанавливаются на частных территориях, таких как жилые комплексы, офисные здания или производственные предприятия. Они могут быть доступны только для определённых пользователей, например, для жильцов дома или сотрудников компании.

Программное обеспечение рынка ЭЗС

Отметим, что помимо самой инфраструктуры заправочных станций активно развивается и программное обеспечение. Сейчас на рынке существуют следующие типы программных продуктов в этой области: программное обеспечение для управления зарядной инфраструктурой, мониторинга и аналитики (для владельцев инфраструктуры и операторов станций); программное обеспечение для пользователей электромобилей; программное обеспечение для корпоративных автопарков; лополнительные возможности программного обеспечения для интеграции с IoT и системами «умного города/дома», другими приложениями.

Основные выводы

По оценке аналитиков Intelvision, внедрение ЭЗС становится все более популярным при реализации концепции «умный дом» в жилых комплексах и коммерческих зданиях. Многие поставщики решений по цифровым сервисам для многоквартирных домов и бизнес-центров уже включают модули управления заправками для резидентов в базовый функционал, в связи с чем совсем скоро ЭЗС станут частью стандарта умного дома.

Важно отметить, что такая тенденция положительно повлияет на спрос на установку электрозаправочных станций в жилых комплексах. Вместе с тем поставщики цифровых решений для эксплуатации АЗС еще активнее будут развивать как функциональность самого оборудования, так и программное обеспечение.

В целом перспективы развития зарядной инфраструктуры для электромобилей в России положительны, благодаря, в первую очередь, поддержке государства и росту спроса на электромобили. Само же развитие будет зависеть от успешного решения экономических и технологических вызовов, таких как высокая стоимость установки и модернизация инфраструктуры.