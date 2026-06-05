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ЧЭСК Чувашская энергосбытовая компания

СОБЫТИЯ

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05.06.2026 «Сбер2В» переведет управленческую отчетность ГК «Трансэнергопром» на генеративный ИИ 1
17.07.2015 Единый контактный центр «ЭСК РусГидро» создан с помощью технологий Avaya 1
22.06.2010 Обзор за неделю: "умные" дома ждут инноваций 1
17.06.2010 Чебоксары перейдут на автоматизированный учет электроэнергии 3

Публикаций - 4, упоминаний - 6

ЧЭСК и организации, системы, технологии, персоны:

Intelvision - Интелвижен Групп 23 1
Оптоган - Optogan - ЛЕД-Энергосервис 23 1
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 1
Echelon Corp 10 1
GIRA 23 1
Сбер - Сбер2В 10 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 1
Delta Controls - Дельта Контролс 12 1
Элкотек ТФ - Elcoteq 18 1
РусГидро РЭСК - Рязанская энергосбытовая компания 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8661 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 368 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 35 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 11 1
Башэлектросбыт - ЭСКБ - Энергетическая сбытовая компания Башкортостана 3 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 1
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Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2451 2
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26014 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1072 1
ASHRAE BACnet - Building Automation and Control network - сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления 77 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5032 1
Управляемость - Manageability 2159 1
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 620 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 417 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9733 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21179 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3865 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17724 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10158 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27862 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3726 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9737 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5528 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3307 1
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 201 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8074 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2118 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12657 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 603 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4430 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 411 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4505 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3038 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1356 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6358 1
COM-порт - Communications port - Serial port - Последовательный порт - Интерфейс стандарта RS-232 51 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15726 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11985 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13129 1
ARC Informatique - PcVue SCADA 4 1
Сбер - Навигатор BI 10 1
Linux OS 11334 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 985 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 189 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 96 1
Кондратьев Александр 3 1
Ширунов Михаил 1 1
Лишневецкий Леонид 5 1
Чубайс Анатолий 221 1
Филатов Александр 10 1
Воробьёв Алексей 10 1
Цветков Сергей 22 1
Пасеков Владимир 24 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 778 3
Россия - РФ - Российская федерация 163510 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 314 2
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 54 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1415 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 1
Беларусь - Белоруссия 6221 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19285 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4429 1
Израиль 2827 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 626 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 701 1
Беларусь - Минск 695 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3316 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5439 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11614 2
Энергетика - Energy - Energetically 5743 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1610 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 800 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6936 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26859 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1300 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17916 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5502 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3256 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4553 1
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