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ЧЭСК Чувашская энергосбытовая компания
СОБЫТИЯ
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ЧЭСК и организации, системы, технологии, персоны:
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 1
|Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 1
|Кондратьев Александр 3 1
|Ширунов Михаил 1 1
|Лишневецкий Леонид 5 1
|Чубайс Анатолий 221 1
|Филатов Александр 10 1
|Воробьёв Алексей 10 1
|Цветков Сергей 22 1
|Пасеков Владимир 24 1
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