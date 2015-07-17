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Башэлектросбыт ЭСКБ Энергетическая сбытовая компания Башкортостана

СОБЫТИЯ

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17.07.2015 Единый контактный центр «ЭСК РусГидро» создан с помощью технологий Avaya 1
08.06.2015 В «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» внедрена централизованная система учета 1
29.04.2015 ТТК предоставил услуги связи «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Башэлектросбыт и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК - ICL Group 476 2
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 31 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 198 1
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