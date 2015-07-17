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Башэлектросбыт ЭСКБ Энергетическая сбытовая компания Башкортостана
СОБЫТИЯ
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Башэлектросбыт и организации, системы, технологии, персоны:
|РусГидро ПАО - ГидроОГК 370 3
|ЧЭСК - Чувашская энергосбытовая компания 4 1
|РусГидро РЭСК - Рязанская энергосбытовая компания 1 1
|FM Logistic - ФМ Ложистик 22 1
|Mobil - Мобил 52 1
|РусГидро - Красноярскэнергосбыт 11 1
|Филатов Александр 10 2
|Золотарев Дмитрий 7 1
|Цветков Сергей 22 1
|Асланов Дмитрий 41 1
|Шарафетдинов Марат 1 1
|Козлов Олег 6 1
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