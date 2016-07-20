Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Асланов Дмитрий


20.07.2016 ТТК предоставил услуги связи «Центру стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области» 1
21.06.2016 ТТК с начала года заключил более 30 госконтрактов в регионах Среднего Поволжья 1
20.06.2016 ТТК зафиксировал увеличение интереса к скоростным интернет-тарифам в Среднем Поволжье 1
10.06.2016 ТТК предоставил номер 8-800 ТФОМС Республики Башкортостан 1
28.01.2016 Число пользователей услуги «Бесплатный вызов 8-800» от ТТК в Поволжье выросло на 24% 1
14.01.2016 Абоненты ТТК в Поволжье в новогодние праздники скачали 430 ТБ информации 1
13.01.2016 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Рязанской энергетической сбытовой компании 1
18.12.2015 ТТК обеспечил интернетом Самарский энергетический колледж 1
23.11.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи «Агентству по страхованию вкладов» в Самаре 1
17.11.2015 ТТК предоставил услуги связи «Региональному коммерческому банку» в Пензе 1
12.11.2015 ТТК организовал систему видеонаблюдения для строительной компании «Эра» в Уфе 1
17.09.2015 ТТК в десять раз увеличил скорость интернета для Пензенского государственного технологического университета 1
16.09.2015 ТТК предоставил услуги связи компании «ИРТех» в Самаре 1
07.09.2015 «ТТК-Самара» увеличил количество клиентов среднего и малого бизнеса на 6% 1
01.09.2015 ТТК предоставил доступ в интернет предприятию «Химсинтез» в Самарской области 1
19.08.2015 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» ремонтно-строительной компании «Средняя Волга» 1
13.08.2015 ТТК обеспечил доступом в интернет Центр занятости населения в Чапаевске Самарской области 1
27.07.2015 ТТК предоставил услуги дальней связи Верховному суду Республики Мордовия 1
23.06.2015 ТТК предоставил услуги связи Центру развития образования в Самаре 1
08.06.2015 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Национальному экспертно-криминалистическому центру 1
18.05.2015 «ТТК-Самара» увеличил совокупный доход на 17% по итогам первого квартала 2015 г. 1
14.05.2015 ТТК запустил сервис «Электронный телегид» в Стерлитамаке и Ульяновске 1
29.04.2015 ТТК предоставил услуги связи «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» 1
20.04.2015 ТТК предоставил услуги связи отелю Hilton в Уфе 1
08.04.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи буровой компании «КАТойл-Дриллинг» 1
02.04.2015 ТТК подключил к интернету Чапаевский химико-технологический техникум 1
19.03.2015 ТТК в два раза увеличил емкость АТС в Самаре 1
18.03.2015 Более 100 крупных компаний Поволжья в 2014 г. подключились к услуге «Бесплатный вызов 8-800» от ТТК 1
06.03.2015 ТТК предоставил доступ в интернет компании Bell Integrator 1
24.02.2015 ТТК организовал каналы связи для «Сбербанка России» в Самарской области 1
20.02.2015 ТТК обеспечил дальней связью Башкирский государственный медицинский университет 1
10.02.2015 ТТК построил более 350 км сетей доступа в Поволжье в 2014 г. 1
02.02.2015 «ТТК-Самара» в 2014 г. подключил более 1600 студентов в рамках программы «Доступный Интернет вузам» 1
15.01.2015 Абоненты ТТК в Поволжье за новогодние праздники скачали 950 ТБ информации 1
16.12.2014 ТТК модернизировал сеть в Пензе 1
14.11.2014 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Саранске 1
26.09.2014 ТТК подключил к интернету общежития Пензенского государственного университета архитектуры и строительства 1
21.08.2014 ТТК запустил бесплатный Wi-Fi в городском парке Стерлитамака 1
21.07.2014 ТТК выиграл 18 государственных тендеров в трех регионах Поволжья 1
16.07.2014 ТТК увеличил охват сети ШПД в Республике Мордовия 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Асланов Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 41
Bell Integrator - Бэлл Интегратор 72 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Сбербанк Поволжский банк 11 1
Верховный суд Республики Мордовия 1 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 51 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 395 1
Россия - ПФО - Самара 1304 16
Россия - Самарская область 566 9
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 657 6
Россия - Республика Мордовия 390 6
Россия - Ульяновск 298 6
Россия - Ульяновская область 354 5
Россия - Российская федерация - РФ 57680 5
Россия - Уфа 648 4
Россия - Пензенская область 349 4
Россия - Саранск 199 4
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 519 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Россия - Пенза 256 2
Россия - Тольятти 238 1
Россия - Димитровград 29 1
Россия - Башкортостан - Стерлитамак 26 1
Россия - Мордовия - Ковылкино 10 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще