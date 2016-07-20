Асланов Дмитрий

ТТК с начала года заключил более 30 госконтрактов в регионах Среднего Поволжья 1

Абоненты ТТК в Поволжье в новогодние праздники скачали 430 ТБ информации 1

ТТК обеспечил интернетом Самарский энергетический колледж 1

ТТК в десять раз увеличил скорость интернета для Пензенского государственного технологического университета 1

ТТК обеспечил доступом в интернет Центр занятости населения в Чапаевске Самарской области 1

ТТК предоставил услуги дальней связи Верховному суду Республики Мордовия 1

ТТК предоставил услуги связи Центру развития образования в Самаре 1

ТТК предоставил услуги связи отелю Hilton в Уфе 1

ТТК в два раза увеличил емкость АТС в Самаре 1

ТТК предоставил доступ в интернет компании Bell Integrator 1

ТТК обеспечил дальней связью Башкирский государственный медицинский университет 1

Абоненты ТТК в Поволжье за новогодние праздники скачали 950 ТБ информации 1

ТТК модернизировал сеть в Пензе 1

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Саранске 1

ТТК подключил к интернету общежития Пензенского государственного университета архитектуры и строительства 1

ТТК выиграл 18 государственных тендеров в трех регионах Поволжья 1