Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева


УПОМИНАНИЯ


07.08.2025 В России внедрили отечественный ИТ-сервис для передачи метео- и аэронавигационных данных пилотам 1
20.03.2024 В аэропорту Самары расширили покрытие LTE 1
13.10.2022 Аналитика «Мегафона»: аэропорт Уфы стал самым «качающим» в Поволжье 2
10.02.2017 Мобильный 4G-интернет МТС «пришел» в Безенчук 2
17.01.2017 МТС расширила покрытие LTE в самарской глубинке 2
05.04.2016 «Ростелеком» удвоил количество пользователей «Интерактивного ТВ» в бизнес-сегменте Самарской области 2
14.12.2015 Питерская семья в скоростном конкурсе завоевала право спроектировать ЦОД МОЭКа 2
14.09.2015 МТС накрыла сетью Международный аэропорт в Самаре 5
18.03.2015 «Ростелеком» подключил к интерактивному ТВ международный аэропорт «Курумоч» в Самаре 2
24.12.2014 «Аэропорты Регионов» построили единый электронный архив строительной и проектной документации 2
07.08.2014 МТС запустила собственную сеть 4G в Самарской области 2
21.07.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Самарской области 1
18.07.2014 «Росэлектроника» оснастила ж/д-вокзалы России автоматизированными камерами хранения 1
12.05.2014 ТТК организовал бесплатный Wi-Fi в торговом центре «Мега Уфа» 1
17.12.2013 ИТ-системы аэропортов: акцент на контроль и безопасность 1
16.12.2013 Более 200 тыс. человек воспользовались Wi-Fi от ТТК на вокзале Самары 2
25.06.2013 Крупнейшие инфраструктурные проекты реализуются благодаря госструктурам 1
01.04.2013 «Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в Самарской области 1
07.09.2009 «Синтерра» построила магистральную линию Самара – Тольятти 1
03.04.2008 Международный аэропорт «Курумоч» строит КСЭД на базе CompanyMedia 2
21.11.2007 «Борлас Украина» представила новый бесконтактный сканер для досмотра авиапассажиров 1
28.09.2007 ISO 27001 в России: модно и бессмысленно 2
18.06.2007 Биометрия защитит пассажиров аэропорта «Курумоч»: портал SafeScout 100 3
25.05.2006 Аэропорты России оснастят "считывателями мыслей" 3
10.04.2000 В Самарской области идет развитие сети NMT-450i в рамках программы СОТЕЛ 2

Публикаций - 25, упоминаний - 45

Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13537 4
Ростелеком 10067 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 517 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2064 2
БиоКон НПК 2 2
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 2
МегаФон 9476 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8997 2
IBM - International Business Machines Corp 9494 1
Siemens AG - Siemens Group 2606 1
Samsung Electronics 10435 1
Apple Inc 12351 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1173 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1348 1
ZTE Corporation 760 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 1
SAP SE 5363 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1478 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1047 1
МегаФон - Мобиком 225 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
Этлас Софт - Atlas Soft 130 1
Связьинформ 88 1
Питерская группа связистов 435 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 126 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
Интегрис-В.С. 1 1
Интегрис-К 1 1
ФТО 17 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 44 1
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3269 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 397 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1193 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 1
Borlas Украина 10 1
Самтелеком - Samtelecom 3 1
Ростех - АИС - КЗТА - Калужский завод телеграфной аппаратуры 7 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 349 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7814 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 2
Аэропорты регионов УК 13 2
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 11 2
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 28 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
Северсталь ПАО - Severstal 530 1
Ак Барс Банк 274 1
Почта России ПАО 2199 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 217 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 17 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 1
Северсталь Российская сталь 23 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 60 1
Мосметрострой - Московский метрострой 11 1
Велес Трейд - Veles Trade 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 226 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 200 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 127 1
IKEA - ИКЕА 162 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 96 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 68 1
Сергиевские минеральные воды - санаторий 1 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 1
Центр лазерной эпиляции и косметологии 1 1
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 1
Международный аэропорт Борисполь - ИАТА: KBP, ИКАО: UKBB 8 1
Международный аэропорт Чебоксары имени А. Г. Николаева 2 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 1
Калевала ДОК - деревообрабатывающий комбинат 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3177 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2777 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2863 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12321 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 210 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 103 1
ОЭЗ Ульяновск - Ульяновск Портовая особая экономическая зона - Инвестиционная компания 5 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6320 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1463 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8336 7
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 533 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8832 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21414 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16644 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69838 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28479 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6586 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12712 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54432 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10982 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11594 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2584 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25123 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9506 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13092 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3904 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3011 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16481 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11013 3
Пропускная способность - Bandwidth 1798 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21568 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7023 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2322 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14144 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9440 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10941 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2413 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 912 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3531 2
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс - Технические средства досмотра - inspection complex 108 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3792 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24977 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4020 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7835 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2149 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7580 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29936 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2001 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 370 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5582 2
L3 ProVision - SafeScout - серия радиоволновых сканеров 9 2
Ростелеком - Чистое небо 54 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 318 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3378 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Apple iPhone 6 4863 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4863 1
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 153 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 159 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 1
МТС 3G-сеть 121 1
SITA WRMS - SITA WorkBridge Resource Management System 2 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 896 1
Меламед Александр 94 4
Путин Владимир 3278 1
Лукацкий Алексей 126 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Сидоров Сергей 24 1
Орловский Виктор 393 1
Касрадзе Клименти 1 1
Шеховцов Юрий 34 1
Вожегова Мария 28 1
Игонин Валерий 1 1
Болгарин Евгений 4 1
Корнеев Сергей 84 1
Лемешева Татьяна 7 1
Иванова Елена 81 1
Казарин Станислав 175 1
Асланов Дмитрий 41 1
Зверев Андрей 59 1
Чудаков Константин 11 1
Гордеев Олег 7 1
Хогсандер Юаким 1 1
Байгильдин Дамир 30 1
Некрасова Юлия 2 1
Зябкин Александр 2 1
Engelbart Douglas - Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг 13 1
Югай Виктор 47 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2852 17
Россия - ПФО - Самарская область 1401 15
Россия - РФ - Российская федерация 151710 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44705 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18105 5
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 428 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3264 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4155 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1191 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1642 3
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 308 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 74 3
Россия - ПФО - Самарская область - Суходол 4 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2352 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1759 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3156 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1073 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 392 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2941 2
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 69 2
Россия - ПФО - Самарская область - Жигулевск 24 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 123 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1423 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1270 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 744 2
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 44 2
Россия - ПФО - Самарская область - Чапаевск 30 2
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель 23 2
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель-Черкассы 6 2
Великобритания - Лондон 2393 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 377 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1531 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1652 1
Германия - Федеративная Республика 12831 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1197 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 499 1
Европа 24467 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3097 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1378 1
Москва - Куркино 17 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1778 17
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2737 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53469 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19636 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6157 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6468 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5821 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2517 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5152 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3054 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2314 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3275 2
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 225 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1610 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5830 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10304 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5251 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25169 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6718 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1010 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6036 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49920 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6618 1
Английский язык 6801 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2439 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5665 1
Аренда 2524 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16941 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 586 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8069 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1320 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 2003 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 961 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1103 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 214 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8349 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1304 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 609 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7589 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2542 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 2
РБК Daily 91 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 347 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1241 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
