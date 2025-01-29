Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167214
ИКТ 13032
Организации 10220
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3386
Системы 24974
Персоны 71126
География 2727
Статьи 1507
Пресса 1179
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

Международный аэропорт Чебоксары имени А. Г. Николаева



29.01.2025 В обновленном аэропорту Чебоксар ускорили мобильный интернет 1
13.10.2022 Аналитика «Мегафона»: аэропорт Уфы стал самым «качающим» в Поволжье 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Международный аэропорт Чебоксары имени А. Г. Николаева и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8853 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 1
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 24 1
ОЭЗ Ульяновск - Ульяновск Портовая особая экономическая зона - Инвестиционная компания 5 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2916 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20642 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7391 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7586 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 509 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6570 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6974 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6042 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24496 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50571 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10522 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3989 1
Байгильдин Дамир 22 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1228 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1197 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 290 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2422 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2733 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 719 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43232 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1141 1
Россия - УФО - Тюменская область 1147 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2964 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 848 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2590 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2394 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1694 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6192 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще