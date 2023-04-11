Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького

На московской платформе «Город идей» запустят проект к 95-летию Парка Горького аммэра Наталья Сергунина. «Приглашаем москвичей поделиться идеями, связанными с повседневной жизнью Парка Горького: организацией детского отдыха, проведением лекций, экскурсий и спортивных заня

Билайн подготовил для своих абонентов развлечения в Парке Горького В этом году билайн выступает партнером «Катка культуры и отдыха» в Парке Горького и предлагает своим абонентам стать частью новогоднего «движа» на катке. На территории катка билайн расположил различные инсталляции и арт-объекты для создания праздничного настро

Всемирный день русского единения пройдет в Парке Горького 21 сентября в Парке Горького состоится гала-концерт, посвященный Всемирному дню российского единения. Мероприятие пройдет при поддержке партнеров – Негосударственного института развития «Иннопрактика», Газпр

Zebra Technologies оснастила Парк Горького современным Wi-Fi т хакерских атак как самой сети, так и устройств пользователей. Благодаря внедренному решению гости Парка Горького могут смело использовать различные онлайн ресурсы и социальные сети, а также п

Столичный сервис «Окно в город» покажет гуляния выпускников в Парке Горького истемы видеонаблюдения покажут в прямом эфире главный выпускной страны, который пройдет в столичном Парке Горького в ночь с 19 на 20 июня. Трансляция с 68 камер будет доступна на странице серви

«Форс» автоматизировал договорное делопроизводство в «Парке Горького» ГК «Форс» объявила о разработке и внедрении в «Парке Горького» системы автоматизации договорного делопроизводства «Корпоративный информацион

PlayDisplay создала историческую 3D-модель «Парка Горького» в дополненной реальности — совместный проект студии Cosmos 5 Design и инвестиционного капитала, а также резидент бизнес-инкубатора МГУ — в рамках выставки «История временной архитектуры» продемонстрировала трёхмерную модель «Парка Горького» образца 1923 г. Технология дополненной реальности, разработанная российской компанией PlayDisplay, позволяет увидеть необычайно реальную картинку в трёхмерной проекции. При наве