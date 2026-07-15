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ТвГУ Тверской государственный университет

ТвГУ - Тверской государственный университет

СОБЫТИЯ


15.07.2026 «Аквариус» представил результаты запуска образовательного проекта по робототехнике в Тверской области 1
30.05.2025 Axenix погрузил студентов ТвГУ в мир «1С ERP» 2
10.10.2024 Студенты тверских вузов погрузились в мир ИТ в офисе Axenix 1
17.09.2024 Axenix открыла лабораторию искусственного интеллекта в Твери 2
12.09.2024 Игорь Александров — о ключевых навыках в современном ИТ 1
11.04.2019 Accenture прокачает студентов в IT Skills Factory 2
19.07.2016 Анастасия Морозова назначена региональным директором Autodesk в России и СНГ 1
24.04.2014 МТС запустила сеть LTE в четырех городах Тверской области 1
25.06.2013 Владислав Соколов назначен коммерческим директором макрорегиона «Северо-Запад» «Tele2 Россия» 1
08.07.2010 В России открылся сотый центр компьютерной грамотности в рамках инициативы Microsoft «Твой курс» 1
27.05.2010 Сергей Савенков назначен генеральным директором компании «Синтерра - Центр» 1
27.11.2008 «Скай Линк» оборудовал мобильным интернетом библиотеки, автосалоны и кофейни Твери 1
06.03.2006 В российской SAP новое кадровое назначение 1
19.03.2002 В Рунете открыт первый сайт районного суда 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

ТвГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 240 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15633 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - Accenture Technology Russia - Ростовский технологический центр 18 2
Ростелеком Роснет - ТверьТелеком 2 1
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 31 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ТСС - Тверская Сотовая Связь 13 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3326 1
SAP SE 5588 1
Microsoft Corporation 25727 1
Accenture plc 717 1
9536 1
Autodesk 639 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9487 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 1
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Электросвязь 268 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
РПК - Русская промышленная компания 21 1
Паллада-Инвест 1 1
Монкафе 1 1
eBay Inc 1640 1
Hyundai Motor Company 433 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Музей-усадьба Архангельское 35 1
Toyota - Lexus 83 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 76 1
Daewoo 103 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 2
Судебная власть - Judicial power 2485 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3190 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22041 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64574 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17915 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22816 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15386 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7535 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9421 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10716 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14722 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2025 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1177 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 441 1
Аудиоконференция - Конференц-связь - Конференция - технология избирательной (селекторной) телефонной связи 282 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13431 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10074 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7396 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13027 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18022 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4161 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26614 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1518 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12149 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25967 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6501 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9777 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8596 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25394 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5605 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 542 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1148 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33289 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2853 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7774 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13015 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24251 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2141 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29602 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5354 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2025 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4223 1
JavaScript - JS - язык программирования 1422 2
Linux OS 11468 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1003 1
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Docker - Платформа распределённых приложений 531 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 316 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2540 1
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МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6993 1
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MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11663 1
Кибернетика - Cybernetics 254 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10833 1
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Росбалт ИА 60 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 11 4
Тверской колледж имени А.Н. Коняева ГБПОУ 3 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 18 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
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