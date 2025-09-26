Разделы

Селянкин Владимир


УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 Axenix запустила цикл лекций для студентов лаборатории ИИ в ТвГТУ 1
10.10.2024 Студенты тверских вузов погрузились в мир ИТ в офисе Axenix 1
17.09.2024 Axenix открыла лабораторию искусственного интеллекта в Твери 1
23.05.2024 Axenix и ТвГТУ открывают ИИ-лабораторию 1
25.03.2021 Accenture запускает VR-туры для HR 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Селянкин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 198 3
Accenture plc 689 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - Accenture Technology Russia - Ростовский технологический центр 17 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16694 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3061 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 635 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71001 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1429 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3509 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2325 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5118 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7213 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3877 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14829 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5662 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11117 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12163 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14443 1
Калабин Александр 3 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 741 4
Россия - РФ - Российская федерация 153567 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 645 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1637 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54047 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31211 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14733 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3126 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8122 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1163 1
Образование в России 2492 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 936 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11306 1
Английский язык 6828 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 645 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 143 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 10 3
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 15 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1247 1
