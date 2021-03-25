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Accenture запускает VR-туры для HR

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Accenture в России разработала решение на базе технологии виртуальной реальности – VR tour. Оно дает возможность соискателям при приеме на работу полностью погрузиться в жизнь Accenture. Приложение уже используется Технологическим центром компании в Твери и будет тиражироваться.

С помощью VR tour компания перевела в виртуальный формат стандартный рассказ рекрутера о работе в Accenture. Теперь эта информация представлена в интерактивном формате.

Работает это так. Кандидат проходит квест из трех комнат: в первой происходит знакомство с рабочим местом, вторая комната посвящена карьерному наставничеству, тренингам и сертификациям, третья рассказывает о различных бонусах. Знакомство с информацией сопровождается заданиями: например, игроку нужно забросить баскетбольный мяч в корзину или сопоставить русские слова с английскими переводами.

Для прохождения виртуальной экскурсии кандидат предварительно дает свое согласие на участие. Для проведения экскурсии требуется набор VR-оборудования: шлем с контроллерами, базовые станции, определяющие расположение шлема, компьютер с мощной видеокартой и специальным приложением. Поэтому сейчас виртуальные экскурсии проводятся только в офисе компании, но, если у кандидата будет необходимое оборудование дома, в Accenture готовы проводить удаленное VR-интервью.

«Мы заметили, что так информация воспринимается лучше: ребята больше погружаются в процесс, задают дополнительные вопросы, — рассказал Владимир Селянкин, руководитель инновационной команды Технологического центра Accenture в России. - Нам важно, чтобы информация о компании доносилась интересно и была запоминающейся. Мы хотим произвести впечатление на кандидата, спровоцировать вау-эффект и продемонстрировать нашу инновационность. Поэтому VR — отличное решение для интересной и впечатляющей подачи информации».

Разработка решения заняла три месяца, примерно столько же потребовалось на доработку его для конечных пользователей.

Accenture планирует развернуть VR tour в Ростовском Технологическом центре. Кроме того, предполагается развитие решения: добавление комнат, создание квестов и наполнение новой полезной информацией.

В перспективе аналоги VR Tour компания планирует запустить на внешний рынок.

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