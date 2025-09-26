Получите все материалы CNews по ключевому слову
Калабин Александр
УПОМИНАНИЯ
|26.09.2025
|Axenix запустила цикл лекций для студентов лаборатории ИИ в ТвГТУ 1
|17.09.2024
|Axenix открыла лабораторию искусственного интеллекта в Твери 1
|23.05.2024
|Axenix и ТвГТУ открывают ИИ-лабораторию 1
Калабин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 198 2
|Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 41 1
|Accenture plc 689 1
|Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 741 2
|Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 645 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153567 1
|ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 10 2
|ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 15 1
