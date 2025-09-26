Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183703
ИКТ 14282
Организации 11096
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26267
Персоны 78928
География 2960
Статьи 1561
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2726
Мероприятия 873

Калабин Александр


УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 Axenix запустила цикл лекций для студентов лаборатории ИИ в ТвГТУ 1
17.09.2024 Axenix открыла лабораторию искусственного интеллекта в Твери 1
23.05.2024 Axenix и ТвГТУ открывают ИИ-лабораторию 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Калабин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 198 2
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 41 1
Accenture plc 689 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 635 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16694 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14829 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1429 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2325 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5118 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14443 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12163 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11117 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5662 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3061 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7213 1
Селянкин Владимир 5 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 741 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 645 1
Россия - РФ - Российская федерация 153567 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8122 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54047 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1163 1
Образование в России 2492 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 936 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31211 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 143 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 10 2
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 15 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1247 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386309, в очереди разбора - 730014.
Создано именных указателей - 183703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще