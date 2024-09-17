Axenix открыла лабораторию искусственного интеллекта в Твери

Компания Axenix открыла лабораторию по исследованию и разработке систем искусственного интеллекта на площадке Тверского государственного технического университета (ТвГТУ). Лаборатория будет принимать участие в образовательном процессе университета и в фундаментальных научных исследованиях.

О начале совместного проекта Axenix и ТвГТУ объявили в мае 2024 г. Менее чем за три месяца в аудитории университета был произведен капитальный ремонт, закуплена мебель, производительные ноутбуки, видеопанели, проектор и другое необходимое оборудование. Инвестиции Axenix в оснащение лаборатории составили около 7 млн руб.

Оборудованные пространства эксперты компании могут использовать для проведения лекций и семинаров, демонстрации практического опыта для молодых специалистов. В стратегической перспективе взаимодействие с ТвГТУ способствует развитию горизонтальных связей компании со студентами и формированию кадрового резерва. В Axenix уверены, что деятельность лаборатории окажет положительное влияние на региональный рынок труда в сфере ИТ.

«Поддержка технопарков, колледжей, университетов неизменно входит в область интересов Axenix. Это наша социальная ответственность, но и не только: традиционно ИТ-компании приглашают будущих сотрудников еще на этапе их обучения в вузах. В данном случае нашей ключевой задачей было создать в ТвГТУ место притяжения ИТ-комьюнити, оборудованное в соответствии с высокими мировыми стандартами, в котором общенаучные задачи разработки ИИ органично сочетались бы с образовательным процессом и с кейсами практического применения технологии в проектах Axenix», – сказал Дмитрий Горынин, руководитель сети региональных офисов Axenix.

«В этом году профиль «Разработка систем искусственного интеллекта» Кафедры программного обеспечения ТвГТУ оказался популярен среди абитуриентов, набор составил 23 человека. Надеемся, что открытие нашей лаборатории стало одним из аргументов в пользу поступления именно на эту специальность. Безусловно, мы планируем привлекать в свою команду талантливых и амбициозных выпускников, фактически, студенты – участники лабораторных проектов трудоустраиваются, еще находясь в стенах университета», – отметил Владимир Селянкин, директор офиса Axenix в Твери.

Направление генеративного искусственного интеллекта (GenAI) является одним из ключевых в технологическом бизнесе Axenix. Компания предоставляет консультационные услуги по ИИ-трансформации и выстраиванию управления данными в масштабах всей организации, внедрению современных высокопроизводительных платформ данных, а также по аналитике от BI до GenAI. Внутри Axenix работает собственная лаборатория GenAI Lab – корпоративный инструмент фрейминга, тестирования и внедрения инициатив в области ИИ. Руководит направлением Лариса Малькова, управляющий директор практики «Данные и прикладной искусственный интеллект» Axenix.

В лаборатории смогут работать студенты и аспиранты всех кафедр вуза, сформировавшие в составе команды задачу или проект, связанный с ИИ-технологиями. В рамках плановой учебной деятельности аудитория рассчитана на занятия групп численностью до 30 человек.

«Лаборатория ТвГТУ будет задействована в рамках учебного процесса и исследовательской деятельности. Студентам, магистрам и сотрудникам вуза она предоставляет доступ к современным технологиям ИИ. Здесь можно будет практиковаться, готовить квалификационные работы, а также реализовывать индустриальные проекты, востребованные на рынке», – сказал заведующий Кафедрой программного обеспечения ТвГТУ Александр Калабин.

Это далеко не первая подобная инициатива Axenix: сотрудничество с профильными учебными заведениями в городах присутствия – одна из стратегических задач компании.

Так, офис Axenix появился в Твери в 2007 г. За это время компания наладила сотрудничество по разным направлениям с ТвГТУ, Тверским государственным университетом (ТвГУ), колледжем имени А. Н. Коняева.