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ТвГТУ Тверской государственный технический университет

ТвГТУ - Тверской государственный технический университет

СОБЫТИЯ


26.09.2025 Axenix запустила цикл лекций для студентов лаборатории ИИ в ТвГТУ 1
30.05.2025 Axenix погрузил студентов ТвГУ в мир «1С ERP» 1
10.10.2024 Студенты тверских вузов погрузились в мир ИТ в офисе Axenix 2
17.09.2024 Axenix открыла лабораторию искусственного интеллекта в Твери 1
23.05.2024 Axenix и ТвГТУ открывают ИИ-лабораторию 2
27.04.2023 Оргкомитет международной премии «Искусный интеллект 2023» объявил состав жюри 1
11.04.2019 Accenture прокачает студентов в IT Skills Factory 2
09.10.2012 Олег Телюков назначен генеральным директором макрорегиона «Северо-Запад» в «Tele2 Россия» 1
03.12.2010 МТС инвестирует в расширение телеком-инфраструктуры Тверской области в 2011-2013 гг. порядка 1 млрд руб. 1
27.05.2010 Игорь Миронов назначен директором по маркетингу и рекламе Beeline в Армении 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

ТвГТУ и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Accenture plc 719 2
9594 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - Accenture Technology Russia - Ростовский технологический центр 18 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Калининградские мобильные сети 15 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 53 1
Росатом - ИнноХаб - Инновационный хаб 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - ММС - Мурманская Мобильная Сеть 10 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
SAP SE 5601 1
ИКС 538 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 1
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 56 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Риком-траст ИК - Ricom-Trust 16 1
Prosto VC - venture club - венчурный клуб 2 1
EUROCERT S.A. 2 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Альфа-Капитал УК 155 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 94 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 6
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1226 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 1
Трансфер технологий 161 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1370 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 1
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
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ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 418 1
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