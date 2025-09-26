Индексная книга (каталог) CNews*
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ТвГТУ Тверской государственный технический университет
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 14
ТвГТУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Кванториум АНО - Детский технопарк 90 2
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
|АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
|Селянкин Владимир 5 4
|Горынин Дмитрий 16 3
|Калабин Александр 3 2
|Морозова Анна 7 1
|Привалова Елена 1 1
|Чихладзе Олег 1 1
|Ивахин Илья 1 1
|Турпанов Вячеслав 1 1
|Приголовко Павел 1 1
|Долецкая Наталья 1 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Волков Максим 34 1
|Граборов Антон 26 1
|Телюков Олег 10 1
|Сердюков Евгений 3 1
|Малькова Лариса 20 1
|Сергеев Александр 32 1
|Поповский Александр 93 1
|Батыров Ренат 10 1
|Миронов Игорь 4 1
|Зеленин Дмитрий 13 1
|Гавриленко Анатолий 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.