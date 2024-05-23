Axenix и ТвГТУ открывают ИИ-лабораторию

Axenix совместно с Тверским государственным техническим университетом (ТвГТУ) объявили об открытии лаборатории по исследованию и разработке систем искусственного интеллекта. Проект будет способствовать реализации передовых научных изысканий, созданию инновационных решений в сфере анализа больших данных и развития генеративного искусственного интеллекта, а также усилению кадрового потенциала региона.

Совместная лаборатория будет оснащена необходимым оборудованием. На нем будут проводиться фундаментальные и прикладные исследования по направлениям: анализ больших данных, машинное обучение и генеративный ИИ. Планируется работа в сферах: автоматической обработки текста, системы компьютерного зрения на основе нейросетей, анализа интернет-ресурсов (в том числе социальных сетей).

К этой деятельности будут привлечены заинтересованные преподаватели, учащиеся и аспиранты ТвГТУ. Например, студенты смогут выполнять курсовые и дипломные работы, участвуя в проектах лаборатории.

Кроме того, Axenix выступит технологическим партнером в разработке учебных курсов в рамках программ ТвГТУ, проведении тематических научно-практических семинаров, конференций и других мероприятий, подготовке издания научных докладов, статей, учебных пособий.

«Искусственный интеллект – передовое направление на мировом ИТ-рынке. Это заметно и на примере сервисов, которые предоставляет заказчикам Axenix: в них все чаще используются алгоритмы моделей машинного обучения, аналитика больших данных, генеративный искусственный интеллект. Для студентов это очень интересная и перспективная область. Мы рады сотрудничеству с ТвГТУ, благодарны активной поддержке вуза и намерены развивать этот проект», – сказал Владимир Селянкин, директор офиса Axenix в Твери.

По его словам, помимо систем ИИ на базе лаборатории в будущем планируется исследовать технологии виртуальной и дополненной реальности.

«С помощью ИИ-лаборатории мы вместе со специалистами Axenix сможем вывести научную работу на более высокий уровень. Практически подходить к алгоритмам искусственного интеллекта, рассматривать их в разрезе реальных проектов. Это важно для современного инженерного образования», – отметил Александр Калабин, заведующий кафедрой программного обеспечения ТвГТУ.

Офис Axenix (ранее – Accenture в России) начал свою работу в Твери в 2007 г. Сейчас в нем работают более 400 специалистов, выполняющих ИТ-проекты для крупных российских компаний.

Идет взаимодействие с областными вузами: помощь в подготовке учебных программ для технических кафедр с учетом современных требований ИТ-отрасли, организация стажировок для студентов и рабочих мест для выпускников, поддержка регионального ИТ-сообщества. Проведение отраслевых конференций, олимпиад, митапов, хакатонов и других тематических мероприятий, на которых молодые специалисты могут повысить уровень знаний и получить необходимую консультацию в профессиональном сообществе.