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АРФГ Ассоциация развития финансовой грамотности

АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности

УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Мошенники атакуют россиян по новой схеме. Используется самозапрет на кредиты 1
16.12.2024 Сбербанк: спрос российских предпринимателей на образовательные услуги значительно вырос 2
12.10.2023 Акселератор ВТБ стал партнером программы акселерации Ассоциации развития финансовой грамотности 3
15.06.2023 Проекты участников премии «Искусный интеллект 2023» готовят к питчингу перед членами жюри 1
27.04.2023 Оргкомитет международной премии «Искусный интеллект 2023» объявил состав жюри 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

АРФГ и организации, системы, технологии, персоны:

ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 81 1
Росатом - ИнноХаб - Инновационный хаб 3 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 156 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 424 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1230 1
МКБ - Московский кредитный банк 575 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
Альфа-Капитал УК 112 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 66 1
Риком-траст ИК - Ricom-Trust 6 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 1
Veligera Capital 2 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 52 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 49 1
Prosto VC - venture club - венчурный клуб 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7562 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2872 1
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2747 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 421 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11993 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5475 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14746 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52513 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20507 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1523 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1558 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31702 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7308 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 191 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12259 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 289 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28832 1
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