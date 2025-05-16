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АРФГ Ассоциация развития финансовой грамотности
УПОМИНАНИЯ
АРФГ и организации, системы, технологии, персоны:
|ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
|Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 81 1
|Росатом - ИнноХаб - Инновационный хаб 3 1
|Волков Максим 34 2
|Казакова Анна 1 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Граборов Антон 17 1
|Сердюков Евгений 3 1
|Батыров Ренат 10 1
|Гавриленко Анатолий 11 1
|Морозова Анна 6 1
|Привалова Елена 1 1
|Кузьмин Олег 17 1
|Яшина Ирина 2 1
|Чихладзе Олег 1 1
|Ивахин Илья 1 1
|Турпанов Вячеслав 1 1
|Приголовко Павел 1 1
|Старостина Наталья 2 1
|Шашкин Алексей 44 1
|Дегтярева Наталия 19 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11298 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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