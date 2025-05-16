Мошенники атакуют россиян по новой схеме. Используется самозапрет на кредиты

Мошенники разработали несколько схем, для того чтобы убедить россиян снять самозапрет на предоставление кредитов. В одном из сценариев мошенники звонят, представляясь сотрудниками налоговой службы. Мошенники убеждают граждан, что у них обнаружена задолженность или ошибка в кредитной истории и для ее устранения необходимо снять самозапрет.

Новая схема обмана

Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян, пишет РБК.

Со слов директора по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александра Вураско, мошенники разработали несколько схем, для того чтобы убедить россиян снять самозапрет на предоставление кредитов. Мошеники используют несколько вариантов, но их главная цель — получить доступ к личным данным или финансам жертвы.

В первом варианте схемы, мошенники, выдавая себя за сотрудников налоговой службы, сообщают о мнимой задолженности или ошибке в кредитной истории, требуя срочно снять самозапрет на кредитование, угрожая штрафами. Злоумышленники настаивают, что снять запрет необходимо как можно быстрее, чтобы не пришлось заплатить штраф.

Во другом варианте схемы, мошенники, представляясь сотрудниками банка, сообщают о якобы подозрительных операциях на счете и требуют срочно снять самозапрет на кредитование для якобы защиты своих средств.

Центральный банк России Россиян предупредили о схемах мошенников с самозапретом на кредиты

По словам Вураско, мошенники, представляясь сотрудниками организаций, якобы предоставляющих государственную поддержку, могут утверждать, что самозапрет препятствует получению льготного кредита, субсидии или выплаты. Они предлагают помощь в снятии запрета за деньги или личные данные, что является обманом.

При реализации мошеннических схем аферисты получают доступ к личной информации, что чревато финансовыми потерями, кражей данных и юридическими проблемами. Для того чтобы защититься, не передавайте личные данные без проверки легитимности организации, используйте только официальные каналы связи и при подозрениях обращайтесь в правоохранительные органы.

Имитация своего разоблачения

Мошенники начали применять новую схему двойного обзвона. Как рассказали «Известиям» в Ассоциации развития финграмотности (АРФГ), во время первого этапа аферы на телефон или в мессенджер человека поступает звонок якобы от курьера. Потенциальной жертве сообщают, что доставлена некая посылка, и, чтобы ее получить, нужно назвать SMS-код, который параллельно со звонком приходит на телефон с неизвестного номера.

Мошенник, выдающий себя за курьера, просит жертву остаться на линии и притворяется, что забыл выключить микрофон, позволяя человеку услышать разговор с сообщниками о взломе аккаунта на «Госуслугах». Жертва, думая, что находится в безопасности, ждет развития событий, не подозревая обмана.

После случайного разговора лжекурьера с сообщниками звонок прерывается автоответчиком, который сообщает, что связь прервана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), и предлагает перезвонить по якобы официальному номеру. Через две–три минуты жертве звонит якобы сотрудник ведомства, сообщая о подозрительном звонке. Одновременно приходит SMS с кодом для входа в онлайн-банк, который оператор федеральной службы пытается выведать. Это мошенники, но их убедительный тон и ссылка на ведомство создают иллюзию доверия.

Антимошеннический ИТ-сервис

Как писал CNews, c 1 марта 2025 г. у граждан в России появилась возможность обезопасить себя от мошенников, которые с помощью украденных документов и персональных данных могут оформить на их имя кредиты или займы. Хоть такая опция была и раньше — достаточно было подать заявление в банк — но она позволяла защититься от злоумышленников только в конкретной кредитной компании. Теперь же механизм самозапрета распространен на все банки и микрофинансовые организации, а сам процесс установления ограничений существенно упрощен.

У подавших заявление появится специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этого банки и Микрофинансовые организации (МФО) будут отвечать отказом на запросы о выдаче кредита или микрозайма.

Самозапрет доступен для всех кредитов и займов, ограничения могут быть частными или полными. Так, клиент может запретить оформлять займы дистанционно, но при личном присутствии в офисе банка или МФО ему разрешат заключить договор. Эта возможность действует с ипотекой, образовательными и автокредитами, а также уже с заключенными договорами.

Снятие запрета

По информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, процедура снятия самозапрета сложнее его установки — заявление, поданное через «Госуслуги», нужно подписать усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП) «Госключ» или усиленную квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Если у пользователя нет этих электронных подписей, снять запрет через «Госуслуги» не получится. Кроме того, даже после снятия запрета мошенники не смогут оформить кредитный продукт моментально — ограничение будет снято только на следующий день после внесения сведений в кредитную историю.

Касательно данных учета в кредитной истории информации о снятии запрета, то процедура аналогична установлению ограничений. Как уточнили CNews сотрудники Минцифры, если заявление поступит в Национальное бюро кредитных историй (КБКИ) до 22:00, то сведения о снятии запрета внесут в кредитную историю в день подачи заявления. А если после указанного времени, — то только на следующий день.