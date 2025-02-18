Вураско Александр
Вураско Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Пашков Алексей 14 2
|Собецкий Игорь 1 1
|Бобрышев Даниил 4 1
|Качуров Евгений 7 1
|Пермяков Руслан 19 1
|Бедеров Игорь 57 1
|Гусев Константин 6 1
|Тарасов Георгий 6 1
|Зиновкина Ирина 9 1
|Вагнер Милош 13 1
|Hunt Troy - Хант Трой 7 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 336 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 101 8
|Constella Intelligence 2 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 339 8
|ТГУ - Томский государственный университет 173 1
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