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Вураско Александр



18.02.2025 «Солар»: российский финсектор в 2024 году почти 40 раз подвергался утечкам из-за кибератак 1
03.12.2024 ГК «Солар»: сайты по предзаказу роботов Tesla могут оказаться поддельными 1
31.10.2024 ГК «Солар»: число инцидентов, связанных с утечками данных, с начала года выросло на 80% 1
20.08.2024 В Сеть утекли почти 3 млрд записей с личными данными жителей США, Канады и Великобритании 1
14.06.2024 ГК «Солар»: мошенники притворяются хейтерами и популярными блогерами для обмана пользователей в соцсетях 1
11.06.2024 ГК «Солар»: мошенники предлагают выплаты от несуществующих госорганизаций 1
08.05.2024 ГК «Солар»: в преддверии Дня Победы увеличилось число фейковых сайтов, обещающих социальные выплаты 1
19.04.2024 Solar Aura выявила масштабную сеть вредоносных сайтов с картинками для кражи Telegram-аккаунтов 1
01.04.2024 ГК «Солар» проанализировала наиболее популярные схемы вовлечения подростков в противозаконную деятельность 1
22.03.2024 ГК «Солар»: мошенники выставляют на продажу на черном рынке не менее 5 компаний в день 1
14.03.2024 ГК «Солар»: в 2024 г. каждый день появляются фейковые сайты для атак на продавцов маркетплейсов 1
07.03.2024 Эксперты ГК «Солар» предупреждают россиян об активизации мошенников и хакеров перед 8 марта 1
12.02.2024 ГК «Солар» назвала самый популярный способ обмана клиента банков 1
12.02.2024 ГК «Солар» выявила свыше 5 тыс. вредоносных сайтов, принимающих электронную оплату 1
07.02.2024 ГК «Солар»: с финансовым сектором связано 40% запросов на нелегальные хакерские услуги 1
10.01.2024 За новогодние праздники хакеры выложили в сеть 5 ТБ данных россиян. Это на 10% больше, чем в прошлом году 1
29.12.2023 Российский оборонный комплекс и ИT-компании под атакой хакеров-мошенников 1
15.12.2023 ГК «Солар»: число утекших телефонных номеров в 2023 г. в 1,5 раза превысило численность населения России 1
28.11.2023 ГК «Солар» проанализировала активность злоумышленников в период осенних распродаж 1
20.09.2023 ГК «Солар»: более 2,2 тысяч фрагментов закрытого кода российских компаний попали в открытый доступ 1
01.06.2023 «РТК-Солар»: интернет-мошенники запустили схему повторного обмана граждан 1
03.04.2023 Мошенники бомбардируют россиян SMS от имени банков. Число атак за год выросло в разы 1
12.09.2022 «РТК-Солар»: мошенники использовали бренды «Красное и белое» и «Додо пицца» для хищения денег у граждан 1
10.12.2021 Россияне создали бесплатный и опасный «генератор QR-кодов» для тех, кто не хочет вакцинироваться 1
13.12.2016 Конец «мягким приговорам»: В России впервые хакерам выдвинули обвинение на 20 лет тюрьмы 2

Публикаций - 25, упоминаний - 26

Вураско Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 931 23
GitHub 828 2
Ростелеком 9741 2
Telegram Group 2019 2
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 158 1
Цифра ГК 2435 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1202 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 302 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 39 1
T.Hunter 38 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 20 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 633 1
Yandex - Яндекс 7411 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 14 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 48 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 235 1
Почта России ПАО 2119 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 58 1
Верный - торговая сеть 291 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 141 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 380 1
Jerico Pictures - NPD - National Public Data 1 1
Tesla Motors 398 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2999 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2872 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 22
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5040 15
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1927 13
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12698 13
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4894 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7642 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6719 11
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1445 10
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 166 9
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2075 8
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 282 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2223 8
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2721 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12087 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7051 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11097 7
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 321 7
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 212 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7442 7
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 62 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10561 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12802 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2913 6
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 776 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3120 4
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 896 4
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3088 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2077 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11432 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1725 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2948 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 845 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8499 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2176 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 775 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 431 2
Hacktivism - Хактивизм 196 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 49 20
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 263 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 229 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 192 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 156 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 131 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 81 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 2
FreePik 1025 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Anti-DDoS 13 2
Apple macOS 2074 1
Linux OS 10013 1
Google Android 14055 1
MegaUpload 13 1
Discord 121 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 589 1
Microsoft Windows 15719 1
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 13 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 83 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 32 1
IBS AppLine Хамелеон - Aplana TAF 52 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 552 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 46 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 528 1
Have I Been Pwned 11 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 707 1
Пашков Алексей 14 2
Собецкий Игорь 1 1
Бобрышев Даниил 4 1
Качуров Евгений 7 1
Пермяков Руслан 19 1
Бедеров Игорь 57 1
Гусев Константин 6 1
Тарасов Георгий 6 1
Зиновкина Ирина 9 1
Вагнер Милош 13 1
Hunt Troy - Хант Трой 7 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 336 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 9
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3118 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2758 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 9
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 2
Южная Корея - Республика 6661 1
США - Флорида 767 1
США - Калифорния 4631 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 17
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 621 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 9
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1890 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6950 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9999 8
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 449 6
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1757 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6153 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3490 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 883 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1626 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6163 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7023 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 953 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 298 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2740 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6730 2
Паспорт - Паспортные данные 2522 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2838 1
Биология молекулярная - ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 32 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2268 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2955 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2424 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 694 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 168 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1291 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9875 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5856 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2331 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2377 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 724 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6184 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 972 2
Ведомости 1019 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1889 1
GQ 21 1
Bloomberg 1297 1
KrebsOnSecurity 16 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 101 8
Constella Intelligence 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 339 8
ТГУ - Томский государственный университет 173 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2440 1
Международный женский день - 8 марта 332 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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