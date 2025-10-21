Разделы

«Ростелеком» и «Солар» научили ногинских школьников противостоять кибербуллингу

«Ростелеком» совместно с дочерней компанией «Солар» продолжает просветительский проект, посвященный безопасности в цифровой среде. О том, как обезопасить себя и друзей от травли в интернете, подросткам рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

«Нам — и как представителям провайдера, и просто как родителям — важно, чтобы подрастающее поколение пользовалось всеми возможностями и преимуществами интернет-пространства, при этом будучи защищенным от его угроз. “Ростелеком” стал сооснователем Альянса по защите детей в цифровой среде, миссия которого — подарить ребятам безопасный онлайн-мир, в котором они смогут общаться и дружить, учиться и развиваться, открывать для себя новые знания и увлечения. Именно поэтому мы регулярно проводим образовательные мероприятия, где рассказываем и показываем юным пользователям, как обезопасить себя в Сети», — сказала Елена Киян, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

На лекции в Ногинске школьники научились определять, когда собеседник переходит границы и его высказывания становятся агрессивными и оскорбительными. Они узнали о важных шагах, которые нужно предпринять ребенку, если он стал жертвой или свидетелем травли.

«Кибербезопасность — это не только и не столько технологические решения, а понимание правил поведения в цифровом мире. Соблюдая их, можно создать свое, комфортное, пространство в Сети, без угроз и агрессоров. Хотелось бы, чтобы это осознавал каждый ребенок. А если он еще и столкнется с “темной стороной” интернета, с кибербуллингом, — то знал бы, что не останется один на один со своими переживаниями», — сказал Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар».

«По реакции учеников нашего округа было видно, насколько сильно затрагивает и волнует их тема агрессии в Сети. Хорошо, что проблема кибербуллинга не остается без внимания взрослых, обсуждается всё более открыто и дети получают экспертные советы о том, как защищать от травли себя и близких. Спасибо “Ростелекому” за такое мероприятие», — сказала Долженко Ирина Владимировна, инспектор 1 категории МКУ «Учебно-методический центр».

