Разделы

ПО Безопасность
|

«Солар»: хакеры наращивают интенсивность атак на бизнес и запугивают устаревшими утечками данных

По данным группы компаний «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома»), архитектора комплексной кибербезопасности, число сообщений об утечках баз данных российских компаний в I полугодии 2025 г. снизилось на 11% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. — до 406. В открытый доступ украденные данные попадали в 51% случаев, при этом количество опубликованных строк уменьшилось более чем в два раза. Тем не менее хакеры продолжают наращивать интенсивность атак и параллельно публикуют старые утечки, выдавая их за новые, чтобы нанести репутационный ущерб российским организациям, сделали вывод аналитики центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

В I половине 2025 г. эксперты Solar AURA зафиксировали 289 млн утекших строк данных, в то время как в аналогичном периоде 2024 г. показатель составлял 626 млн. Среди данных, попавших в открытый доступ, — 54 млн адресов электронной почты и 85 млн телефонных номеров. При этом объем похищенных данных вырос почти в 200 раз — с 3,5 Тб до 687 Тб. Параллельно с этим Solar AURA ежедневно фиксирует от двух до пяти случаев сообщений об утечках в Рунете.

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость
Цифровизация

Если по итогам 2024 г. первое место по количеству утекших строк занимала кредитно-финансовая сфера, то в первой половине 2025 г. на первый план вышел госсектор. Это может быть обусловлено актуальной внешнеполитической обстановкой. Однако есть нюанс — с начала года в сеть попали несколько крупных баз данных, якобы имеющих отношение к госструктурам. Эксперты Solar AURA проверили эти утечки — они представляли собой компиляцию ранее уже опубликованных данных из множества источников за несколько лет.

Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар»: «Хакеры не только наращивают интенсивность атак, но и активно используют сообщения об утечках как оружие в информационной войне для дестабилизации общества и нанесения репутационного ущерба российским организациям. Поэтому важно внимательно проверять каждое сообщение об утечке на достоверность, чтобы минимизировать влияние хакеров на граждан».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Никита Березуцкий, Basera Properties: Agile-подход эффективен даже за пределами ИТ

Россияне без мобильного интернета массово подключаются к небезопасным публичным сетям Wi-Fi. Хакеры потирают руки. Опрос

Интеграция сервиса для внештатников пластичнее собственной разработки: миф или реальность?

Обнаружен невидимый для антивирусов троян, показывающий поддельные сайты госорганизаций

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

Российский черный рынок персональных данных трясет от нестабильности. Одни услуги почти обесценилась, другие стали стоить в разы дороже

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: