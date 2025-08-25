Мошенники создают поддельные сайты якобы для получения российского биометрического паспорта

Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» обнаружили ряд фишинговых сайтов для сбора персональных данных россиян якобы для получения российского биометрического паспорта – в том числе, в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Так, один из сайтов имитирует официальный портал Правительства России. На сайте сообщается о том, что миграционные службы по всей России якобы начали сбор данных для получения новых российских биометрических паспортов. Для получения нового паспорта злоумышленники предлагают пользователям оставить на портале свои персональные данные - ФИО, телефон, СНИЛС и информацию о уже полученном раннее документе. Еще два сайта мимикрируют под сайты правительств ДНР и ЛНР и предлагают получить российские паспорта по такому же принципу.

По предположению специалистов Solar AURA, киберпреступники собирают данные для дальнейшего обмана россиян с помощью телефонного мошенничества, которое все еще остается серьезной угрозой. После заполнения заявки с пользователями свяжутся «представители миграционной службы» и попросят продиктовать код в SMS, который даст мошенникам доступ к Telegram, а также к другим мессенджерам и популярным госпорталам. В дальнейшем персональные данные могут быть использованы и для других мошеннических схем от имени сотрудников различных госслужб или банков. Все обнаруженные сайты заблокированы.

«Мошенники не брезгуют никакими методами для достижения своих целей, используя страх и доверчивость людей. В данном случае они распространяют фейковые новости о сборе данных для биометрических паспортов, чтобы собрать персональные данные россиян. Это очередное напоминание о том, как важно быть бдительными: читать новости только из официальных источников и не доверять подозрительным сайтам. Мы настоятельно рекомендуем пользоваться исключительно проверенными ресурсами, внимательно проверять адреса и никогда не передавать личные данные или коды подтверждения незнакомцам. Только так можно защитить себя от мошеннических схем и сохранить свои персональные данные в безопасности», – отметил Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар».

Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» рекомендуют: пользоваться исключительно официальными ресурсами (и проверять их точный адрес через поисковик); не переводить денежные средства незнакомым людям и не оплачивать товары/услуги на непроверенных сайтах; не предоставлять личные данные, включая логины и пароли от социальных сетей и мессенджеров, а также коды двухфакторной аутентификации на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также в разговоре с незнакомыми людьми; использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.