ГК «Солар»: мошенники притворяются хейтерами и популярными блогерами для обмана пользователей в соцсетях

Александр Вураско, заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар»: «Сегодня отмечается День блогера, и мы в Solar AURA предостерегаем от распространенных уловок мошенников, направленных на кражу личных данных и денежных средств активных пользователей социальных сетей».

В рамках одной из схем мошенники c поддельных страниц в запрещенной в России американской соцсети оставляют под фотографиями пользователей негативные комментарии — в основном с критикой внешности потенциальной жертвы. Если пользователь решит зайти на страницу «хейтера», то обнаружит, что личная страница обидчика закрыта. При этом в описании профиля есть ссылка, которая якобы перенаправляет на аккаунт в другой социальной сети. Но стоит перейти по ней и авторизоваться, мошенник тут же получит доступ к странице жертвы и сможет использовать ее для обмана других пользователей. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Также продолжаются фишинговые атаки от имени популярных блогеров. Мошенники активно пишут пользователям с фейковых аккаунтов известных медийных личностей. Будущую жертву объявляют победителем розыгрыша от имени популярного человека, а для получения приза предлагают перейти по ссылке в шапке профиля. Там его просят ввести данные банковской карты и другую личную информацию. После этого «победитель» рискует не только не получить заветный приз, но и лишиться денежных средств с банковского счета.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, ГК «Солар» рекомендует: пользоваться исключительно официальными ресурсами (и проверять их точный адрес и название через поисковик); не предоставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах; использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.